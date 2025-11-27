Volontari civici, via Don Bosco, parcheggio Goso e demolizione dell'ex mercato dei fiori: assemblea pubblica a Vallecrosia (Foto e video)

Volontari civici, ciclabile e nuovo parcheggio in via Don Bosco, parcheggio Goso, ex mercato dei fiori e asfalti sono stati i temi al centro dell'assemblea pubblica svoltasi in serata nella sala polivalente a Vallecrosia.

Un momento di confronto e di aggiornamento sullo stato delle opere avviate in città e sui progetti che l’Amministrazione Perri intende realizzare nei prossimi mesi con particolare attenzione alla riqualificazione degli spazi urbani e al miglioramento dei servizi destinati a residenti e visitatori. "Un incontro per illustrare le migliorie introdotte e i progetti previsti a breve" - dichiara il sindaco Fabio Perri - "Abbiamo anticipato l'orario per permettere alla cittadinanza di partecipare".

E' stato illustrato, in primo luogo, il progetto dei volontari civici. "I cittadini potranno partecipare attivamente alla crescita, alla cura e alla valorizzazione della nostra città" - esordisce il vicesindaco Cristian Quesada - "E' un progetto che nasce, grazie anche alla collaborazione dell'assessore Mirko Valenti, dalla volontà di rafforzare il senso di comunità e coinvolgere i residenti nelle attività che rendono Vallecrosia più bella, più sicura e più accogliente. I volontari civici potranno, infatti, affiancare il Comune in diversi settori: attività culturali, turistiche e sportive; attività sociali, educative e assistenziali; interventi tecnico-manutentivi; attività di custodia e sorveglianza e supporto alle attività legate alla sicurezza. Potranno aderire tutti i cittadini maggiorenni che avranno l'occasione di svolgere interventi su aiuole e di sfalcio per sgravare l'ente di ulteriori spese. Per poter fare gli sfalci è necessario seguire un piccolo corso che metterà a disposizione il Comune. Per aderire è disponibile il modulo di domanda, da compilare e inviare a protocollo@comune.vallecrosia.im.it".

I cittadini sono stati, inoltre, informati sulle novità riguardo ai lavori previsti in via Don Bosco. "Appena ci siamo insediati abbiamo verificato se era possibile rendere più omogeneo il percorso della ciclabile in via Don Bosco" - dice il vicesindaco Cristian Quesada parlando della ciclabile in via Don Bosco - "Abbiamo chiesto una modifica per questo motivo si sono ritardati i lavori, che si concluderanno entro il 31 dicembre. Abbiamo chiesto di spostare la ciclabile sul lato a Ponente della via per poterla unire più facilmente al tratto già realizzato. Abbiamo, inoltre, concordato con l'architetto di utilizzare lo stesso materiale usato precedentemente ma con alcune aggiunte che possano così mantenere più a lungo l'opera pubblica. Verrà realizzata un'aiuola e delle panchine, in cui poter sostare, nell'area dove oggi sorge l'isola ecologica. Lì si creerà così un'area verde".

"La pista ciclabile rispetto al progetto presentato dalla precedente Amministrazione non passerà a levante ma a ponente della via creando così a levante una bella aiuola di giardino. Dall'altro lato, invece, ci sarà la pista ciclabile con il marciapiede. Allarghiamo così di parecchio la corsia per la viabilità dei mezzi" - aggiunge il sindaco Fabio Perri - "Taglieremo due alberi ma realizzeremo un'area verde. Le associazioni ambientaliste ci hanno dato il benestare perché la quantità di verde e floreale aumenterà rispetto a prima. Scegliere di fare un'aiuola viene dal fatto che ora le radici degli alberi presenti stanno spingendo marciapiede e asfalto, in questo modo non andranno a incidere né sul marciapiede né sull'asfalto. Vogliamo dare un'identità alla città. I lavori sono ripartiti e dovrebbero essere utlimati entro la fine dell'anno".

In via Don Bosco è prevista la realizzazione anche di un nuovo parcheggio. "L'Amministrazione ha messo a bilancio 100mila euro per l'acquisizione di un terreno che verrà trasformato in un parcheggio da circa 50-60 posti auto. Verranno recuperati così quasi il doppio dei parcheggi che verranno tolti per realizzare la ciclabile" - dichiara il vicesindaco Cristian Quesada - "Verranno smaltite le serre oggi presenti e si interverrà mettendo illuminazione pubblica. Interverremo, dunque, su un'area oggi degradata. E' prevista una seconda fase su via Don Bosco ma a riguardo vi sarà un'ulteriore assemblea".

"Si allungherà il parcheggio esistente vicino al monumento degli alpini, che completerà il nuovo parcheggio previsto all'angolo tra via Angeli Custodi e via Don Bosco. Il monumento degli Alpini verrà spostato nell'area verde che verrà realizzata dove oggi vi sono parcheggi e isola ecologica. Aree oggi adibite a parcheggio diventeranno un giardino mentre delle aree che oggi sono giardino diventeranno parcheggi" - sottolinea il sindaco Fabio Perri - "Si tratta dunque di una riqualificazione della via. Stiamo valutando, inoltre, la viabilità in via Matteotti e in via Angeli Custodi".

L'Amministrazione Perri ha messo mano anche al 'parcheggio Goso', ex Molinari. "Abbiamo fatto una serie di proposte per modificare dei particolari" - svela il sindaco Fabio Perri - "Secondo il progetto della precedente amministrazione la gente avrebbe passeggiato affianco ai bidoni della spazzatura e così si è pensato di spostarli dal marciapiede. Al posto dei bidoni, che abbiamo messo in una parte nascosta, sorgerà un'area verde in cui ci si potrà sedere. Non era previsto un passo carraio di soccorso per chi ha proprietà private che sfociano sul parcheggio. Abbiamo deciso così di spostare i giochi per bambini in una zona più appetibile e meno pericolosa di un parcheggio e al suo posto abbiamo proposto un'area verde che può diventare un punto di aggregazione. La ciclabile finiva nel pontino dove passano i pedoni e non va bene abbiamo così sottolineato che deve fermarsi prima. La macchinetta per pagare il parcheggio era dall'altra parte rispetto ai parcheggi perciò abbiamo richiesto una modifica. Abbiamo, inoltre, chiesto di togliere tutto il fotovoltaico sulle pensiline che ci impediscono di poter usufruire in futuro di uno spazio enorme che potrebbe ospitare qualsiasi evento, sarà posizionati ai lati. I tecnici ci hanno accordato le migliorie. Da lunedì prossimo il parcheggio Goso verrà chiuso per circa due mesi".

"Sono state accolte tutte le indicazioni dell'Amministrazione sul parcheggio Goso" - aggiunge il vicesindaco Cristian Quesada - "Si andrà a realizzare nei prossimi mesi, perciò dal 1° dicembre il parcheggio Goso sarà completamente chiuso al pubblico per consentire i lavori. Verranno realizzati 291 parcheggi. Vicino alla ferrovia ci saranno dei posti auto coperti da pannelli. Strideva la viabilità all'interno del parcheggio su cui si faceva grossa confusione e si mischiava la ciclabile. Insieme al sindaco abbiamo fatto una serie di proposte migliorative che sono state accolte. La possibilità di auto per girare all'inizio del parcheggio diventa una zona verde con panchine in cui l'isola ecologica sarà nascosta. Il numero dei parcheggi non verrà mutato. Cambia completamente la viabilità. Ciclabile e pedonale seguono un percorso più protetto rispetto a prima che passavano in mezzo al parcheggio. Abbiamo chiesto di modificare i giochi dei bambini aumentando la zona verde del parcheggio che sarà un giardino alberato. Il parcheggio verrà inaugurato probabilmente ad aprile".

L'Amministrazione ha parlato anche della demolizione dell'ex mercato dei fiori. "La settimana prossima inizieranno gli scavi per i sottoservizi. Ci auguriamo di riuscire a fare prima di Natale il lavoro di demolizione della parte a Ponente dell'ex mercato dei fiori, dove c'era la Protezione civile, e di una parte vicino al bar" - fa sapere il sindaco Fabio Perri - "Demoliranno, faranno cumuli e poi porteranno tutto via. Faranno degli scavi per far passare i cavi, per esempio di Enel e Telecom. Ci vorranno, perciò, circa dieci giorni. Verrà asfaltata solo la parte in cui demoliscono e un altro tratto. Alla fine sarà un'area pulita".

"Gli asfalti inizieranno lunedì, verranno fatti di notte e saranno completati intorno il cinque dicembre. Asfalteremo diverse vie della città, come via Romana, dal Despar fino alla rotonda del Conad, via San Rocco, via Colombo, una parte di via Orazio Raimondo, una parte di via Don Bosco, l'ultimo pezzo vicino al municipio vecchio, un parcheggio di via Garibbe e l'angolo di via primo Maggio dove c'erano i bidoni. Entro la fine dell'anno verrà asfaltato anche il parcheggio di via San Vincenzo" - specifica il sindaco Fabio Perri - "Non sarà fatta la parte in cui stanno lavorando. Tutti i lavori saranno realizzati esclusivamente di notte per evitare di bloccare la città".