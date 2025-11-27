Bordighera, orari speciali per l’Ufficio IAT nel mese di dicembre

Nel corso del mese di dicembre 2025 l’Ufficio IAT di Bordighera, in via Vittorio Emanuele 172, sarà aperto tutti i giorni secondo il seguente orario.
Tutti i giorni
· mattina 10.00-13.00 (il giovedì l’apertura verrà anticipata alle ore 9.00 in funzione del mercato settimanale)
· pomeriggio 15.00- 18.00
24 dicembre
· mattina 10.00-12.00
· pomeriggio 15.00-17.00
25 dicembre
· mattina 10.00-12.00
· pomeriggio chiuso
26 dicembre
· mattina chiuso
· pomeriggio 15.00-17.00
31 dicembre
· mattina 10.00-12.00
· pomeriggio 15.00-17.00