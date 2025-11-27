 / Attualità

Attualità | 27 novembre 2025, 13:27

Bordighera, orari speciali per l’Ufficio IAT nel mese di dicembre

Aperture tutti i giorni in via Vittorio Emanuele, con variazioni il 24, 25, 26 e 31 dicembre

Nel corso del mese di dicembre 2025 l’Ufficio IAT di Bordighera, in via Vittorio Emanuele 172, sarà aperto tutti i giorni secondo il seguente orario.

Tutti i giorni
·         mattina 10.00-13.00 (il giovedì l’apertura verrà anticipata alle ore 9.00 in funzione del mercato settimanale)
·         pomeriggio  15.00- 18.00

24 dicembre
·         mattina 10.00-12.00
·         pomeriggio 15.00-17.00

25 dicembre
·         mattina 10.00-12.00
·         pomeriggio chiuso

26 dicembre
·         mattina chiuso
·         pomeriggio 15.00-17.00

31 dicembre
·         mattina 10.00-12.00
·         pomeriggio 15.00-17.00

