Genova, Berrino contro la nuova tassa sugli imbarchi: “Un balzello che penalizza il turismo”

“La decisione del Comune di Genova a guida Salis che ha deciso di imporre l’ennesimo balzello per gli imbarchi sulle navi da crociera e traghetti, una tassa di tre euro che di sicuro non aumenta l’appeal del porto mentre grava sensibilmente sulle tasche dei turisti, è un atto che non ci trova per niente d’accordo. Il tutto senza alcun dialogo con le categorie interessate che giustamente lamentano la mancanza di concertazione rispetto ad una scelta gravosa. L’introduzione di ulteriori tasse rischia di incidere negativamente sulla competitività e sull’attrattività della destinazione, con inevitabili ripercussioni economiche e il rischio di riduzione delle toccate, come già dimostrato da esperienze in altre città europee. D’altra parte non siamo stupiti rispetto a quello che non mi faccio scrupolo di definire un vero e proprio scandalo perché la sinistra è abituata a governare imponendo, come anche in questo caso, tasse su tasse senza pensare allo sviluppo e al rilancio economico”.

Lo dichiara il senatore ligure di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino.