Bilancio, comitato Peba, imposta di soggiorno e Dup: torna il consiglio comunale a Ventimiglia

Torna il consiglio comunale a Ventimiglia. Saranno undici i punti all'ordine del giorno della seduta pubblica straordinaria prevista domani, mercoledì 26 novembre, alle 19.

Dopo la lettura e l'approvazione dei verbali del 28 ottobre, sono previste le comunicazioni del sindaco e question time, mozioni, interpellanze e interrogazioni. In seguito si parlerà della ratifica della variazione al bilancio n. 9/2025 adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale con deliberazione n. 167 del 22 ottobre e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 e 175 del decreto legislativo n. 267/2000 e SS.MM.II.; della variazione n. 10/2025 al bilancio di previsione 2025/2027 disposta ai sensi dell'articolo 175 comma 1 e 2 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 per l'approvazione e della variazione n. 11/2025 al bilancio di previsione 2025/2027 disposta ai sensi dell'articolo 175 comma 1 e 2 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 per l'approvazione.

Verranno, inoltre, discussi il nuovo regolamento per l'istituzione del comitato comunale per la pianificazione dell'eliminazione delle barriere architettoniche e localizzate (Comitato Peba), il regolamento 'Sindaco per un giorno – Un percorso di educazione civica per le scuole primarie', la modifica al regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 78 del 13 novembre 2017 e SS.MM.II., il documento unico di programmazione (Dup) per il periodo 2025-2027 per l'approvazione dell'aggiornamento e il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. A) del decreto legislativo 267/2000 per sentenze esecutive.