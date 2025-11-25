Ventimiglia, nuova rotatoria in corso Genova: al via i lavori di posa (Foto)

Sono iniziati i lavori di posa della nuova rotatoria provvisoria all’intersezione tra corso Genova e via Tacito a Ventimiglia, in corrispondenza dell’accesso del nuovo parcheggio.

Questa mattina è stata 'cancellata' la segnaletica orizzontale di color giallo e sono stati posizionati i cartelli che stabiliscono, in prossimità della rotatoria, il limite di velocità pari a 30 km/h e quelli che segnalano la rotatoria. Sul posto era presente anche la polizia locale oltre agli addetti ai lavori.

Inoltre, in giornata, sono stati posizionati i new jersey che delimitano la nuova rotatoria che consentirà di verificare i flussi veicolari e il traffico prima della costruzione effettiva della rotatoria a raso, al termine del periodo di sperimentazione e comunque decorsi almeno 30/40 giorni.