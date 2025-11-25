 / Fotogallery

Fotogallery | 25 novembre 2025, 20:11

Ventimiglia, nuova rotatoria in corso Genova: al via i lavori di posa (Foto)

Spuntano nuovi cartelli e new jersey

Sono iniziati i lavori di posa della nuova rotatoria provvisoria all’intersezione tra corso Genova e via Tacito a Ventimiglia, in corrispondenza dell’accesso del nuovo parcheggio.

Questa mattina è stata 'cancellata' la segnaletica orizzontale di color giallo e sono stati posizionati i cartelli che stabiliscono, in prossimità della rotatoria, il limite di velocità pari a 30 km/h e quelli che segnalano la rotatoria. Sul posto era presente anche la polizia locale oltre agli addetti ai lavori.

Inoltre, in giornata, sono stati posizionati i new jersey che delimitano la nuova rotatoria che consentirà di verificare i flussi veicolari e il traffico prima della costruzione effettiva della rotatoria a raso, al termine del periodo di sperimentazione e comunque decorsi almeno 30/40 giorni.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium