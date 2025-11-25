Ventimiglia, solenne celebrazione della Virgo Fidelis dedicata alla memoria del carabiniere Albino Badinelli

Domenica 23 novembre la chiesa di Sant’Agostino ha ospitato la solenne celebrazione della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri, organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione MOVM Fois. L’edizione 2024 è stata interamente dedicata alla memoria del carabiniere Albino Badinelli, Medaglia d’Oro al Merito Civile e Servo di Dio, per il quale è stato avviato il percorso verso la beatificazione.

La funzione religiosa è stata officiata da don Tommaso Mazza, pronipote di Badinelli, insieme al parroco della chiesa di Sant’Agostino don Ferruccio Bortolotto. Un momento particolarmente sentito che ha unito la testimonianza di vita del Servo di Dio al legame profondo tra la comunità ventimigliese e l’Arma. Tra i passaggi più significativi, don Mazza ha ricevuto un quadro raffigurante Albino Badinelli, realizzato dal pittore Salvatore Goffredo. La celebrazione è stata accompagnata dagli interventi musicali del Coro ANC Ventimigliese, diretto dal maestro Dario Amoroso, con l’accompagnamento di Lorenzo Spinella e la partecipazione del presidente del coro Rino Aliquò.

Molto apprezzata anche la presenza della poetessa italo-francese Maria Salamone, amica dell’Arma, che ha commosso i presenti con la sua composizione Il dono di sé, offrendo un momento di intensa riflessione spirituale. Nel suo intervento conclusivo, il presidente della Sezione ANC MOVM Fois Ernesto Fresca Fantoni ha ringraziato soci, autorità e partecipanti. Presenti il sindaco di Ventimiglia On. Flavio Di Muro, il consigliere Gaetano Scullino e il consigliere del Comune di Dolceacqua Paolo Cammareri. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla dama Patrizia Bottiglieri della Croce Verde Intemelia, che ha letto un messaggio di gratitudine rivolto a tutte le Forze dell’Ordine.

Alla celebrazione hanno preso parte anche le associazioni ANFI con il presidente Antonio Denis, ANPS con il presidente Rocco Raponi, oltre a rappresentanti di ANGET, dei Marinai e dell’Aviazione. Tra i momenti più toccanti, l’esecuzione del Silenzio da parte del trombettista Marco Rampino, seguita dalla lettura della Preghiera del Carabiniere, affidata al brigadiere capo in congedo Orazio Lo Vasco. «Una celebrazione ricca di partecipazione, memoria e riconoscenza – ha sottolineato Fresca Fantoni – che riafferma i valori di fedeltà, servizio e sacrificio incarnati dalla figura del carabiniere Albino Badinelli».