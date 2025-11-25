Stampa su Forex: cos'è e come funziona

Grazie alle sue caratteristiche tecniche, il Forex è un materiale versatile, leggero e resistente, ideale per applicazioni sia interne che esterne.

È sicuramente uno strumento strategico, versatile e di forte impatto visivo, come possiamo approfondire sul sito https://www.stampaestampe.it/. Proviamo a scoprire qualcosa di più su come funziona di seguito.

Che cos’è la stampa su Forex

Il termine Forex identifica un materiale plastico rigido, tecnicamente denominato PVC espanso semirigido. Si tratta di un pannello composto da cloruro di polivinile (PVC) espanso a cellule chiuse, che conferisce al supporto un’elevata stabilità dimensionale, resistenza meccanica e leggerezza.

Il Forex è disponibile in diversi spessori e in vari formati standard o personalizzati. La sua superficie liscia e compatta consente una perfetta adesione degli inchiostri UV, rendendolo ideale per la stampa diretta con tecnologie digitali di ultima generazione.

Avendo una struttura interna di alto livello, il materiale presenta un ottimo rapporto peso/rigidità, non si deforma facilmente ed è autoestinguente, quindi idoneo per applicazioni che richiedono conformità alle norme antincendio.

Come funziona e vantaggi

La stampa su Forex avviene tramite tecnologia UV flatbed, un processo che consente la stampa diretta sul pannello, in assenza di supporti intermedi. La macchina da stampa, dotata di teste piezoelettriche ad alta risoluzione, deposita microgocce d’inchiostro UV che vengono polimerizzate istantaneamente mediante lampade ultraviolette.

Questo processo garantisce una resa cromatica brillante, un’eccellente aderenza dell’inchiostro e un’elevata resistenza agli agenti atmosferici. È inoltre possibile stampare su pannelli di diverso spessore e con finiture speciali, per esempio il bianco coprente, la vernice lucida o l’effetto satinato.

Tra i principali vantaggi tecnici si evidenziano i seguenti:

· durabilità: la stampa UV è indelebile, resistente ai raggi UV, all’umidità e agli sbalzi termici;

· precisione: l’alta definizione delle teste di stampa consente di riprodurre dettagli grafici, testi e immagini fotografiche con estrema nitidezza;

· versatilità: il materiale è facilmente tagliabile, fresabile e sagomabile con macchine CNC, permettendo realizzazioni personalizzate e su misura;

· sostenibilità: molte versioni di Forex sono oggi PVC-free o prodotte con materiali riciclati, riducendo l’impatto ambientale complessivo.

· economicità: rispetto ad altri supporti rigidi garantisce ottime prestazioni a costi competitivi.

Non è tutto, la superficie opaca o semi-lucida del materiale evita riflessi indesiderati, migliorando la leggibilità delle grafiche anche in ambienti illuminati artificialmente.

Metodi di impiego della stampa su Forex

Le applicazioni della stampa su Forex spaziano in diversi settori della comunicazione visiva e dell’interior design tecnico. I principali metodi d’impiego possono includere:

· cartellonistica e segnaletica: insegne da esterno, targhe direzionali, pannelli informativi e totem pubblicitari;

· allestimenti fieristici e retail: è perfetto per pannellature temporanee, fondali scenografici e display promozionali;

· applicazioni museali e didattiche: per mettere in luce i grandi eventi dei musei (come questo in Liguria) o, comunque, in spazi chiusi ad alta frequentazione.

È inoltre possibile applicare delle laminazioni protettive per aumentare ulteriormente la resistenza superficiale o ottenere finiture estetiche personalizzate. Uno strumento di altissimo livello e versatile, che risponde ad ogni tipo di necessità.















