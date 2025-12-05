Mercati di campagna amica della provincia, al via gli eventi di Natale anche a Bordighera

Coldiretti Imperia e la rete di Campagna Amica presentano il calendario degli eventi natalizi che animeranno i mercati di Bordighera e Imperia nel mese di dicembre, proponendo iniziative dedicate alla promozione dei prodotti locali, all’artigianato e alla solidarietà.

Si parte sabato 6 dicembre al mercato di Bordighera (Piazza Giuseppe Garibaldi, 47) con l’accensione del suggestivo albero di arnie, simbolo del legame tra gli agricoltori, le api e la tutela dell’ambiente. Una vera e propria inaugurazione del periodo natalizio degli agricoltori del territorio.

Giovedì 11 dicembre il mercato di Bordighera ospiterà l’associazione Spes APS, che allestirà un banco con i lavori natalizi realizzati dai ragazzi disabili del centro “Villa San Patrizio” di Bordighera. Tra i prodotti in vendita, candele artigianali e piccoli manufatti creati a mano. L’intero ricavato sarà destinato all’associazione per finanziare nuove attività sociali sul territorio, offrendo ai cittadini l’opportunità di unire acquisti consapevoli e solidarietà.

Sabato 13 dicembre il mercato di Imperia di Piazza Andrea Doria sarà teatro di un’iniziativa speciale promossa da Donne Coldiretti Liguria a sostegno del progetto “Fiocco Lillà” dell’Associazione Mi Nutro di Vita, volto a sensibilizzare e sostenere la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare.

Sabato 20 dicembre il mercato di Bordighera ospiterà una mattinata ricca di eventi collaterali. Verrà premiato il concorso delle zucche, a cui hanno partecipato i bambini delle scuole dell’infanzia di Ventimiglia e Bordighera, e le scuole primarie e dell’infanzia di Camporosso Capo, con la consegna dei diplomi ai piccoli partecipanti e la presenza delle maestre. Sempre nella mattinata, dalle 10:30 circa, i bambini parteciperanno al progetto “Cosa vuoi che Babbo Natale regali alla tua città?”, scrivendo le loro letterine che saranno raccolte in un apiario trasformato in cassetta delle lettere di Natale. Coldiretti Imperia consegnerà poi queste proposte alle amministrazioni comunali di Ventimiglia, Camporosso e Bordighera. La mattinata proseguirà con un aperitivo a partire dalle 11:30, organizzato dal Bar Caffetteria Everyday del mercato coperto e dalla Panetteria Mirella.

La stessa iniziativa del progetto “Fiocco Lillà” si ripeterà sempre sabato 20 dicembre, con raccolta fondi e attività informative rivolte alla cittadinanza nel Mercato Campagna Amica di Bordighera.

“Queste iniziative rappresentano molto più di semplici eventi natalizi”, dichiarano Gianluca Boeri, Presidente Coldiretti Imperia, e Domenico Pautasso, Direttore Coldiretti Imperia, “sono momenti di incontro tra produttori e cittadini, dove il valore del cibo locale, dell’artigianato e della solidarietà prende forma concreta. Partecipare significa sostenere la nostra agricoltura e, allo stesso tempo, realtà sociali fondamentali del territorio. Campagna Amica non è soltanto un mercato, è una comunità, e durante il periodo natalizio vogliamo offrire ai cittadini l’opportunità di conoscere le storie degli agricoltori e contribuire a iniziative benefiche che rafforzano il tessuto sociale della provincia di Imperia”.

Si ricorda inoltre che presso tutti i banchi dei produttori dei mercati sarà possibile trovare cesti agricoli su misura per regali natalizi a tema agricolo. I Mercati di Campagna Amica invitano tutti i cittadini a vivere un Natale all’insegna della qualità, della tradizione e della solidarietà, sostenendo l’agricoltura locale e le realtà del territorio.