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Economia | 17 marzo 2026, 07:00

Il mondo della carpenteria: tipologie e sbocchi lavorativi

La carpenteria è una delle occupazioni più antiche e allo stesso tempo più richieste ancora oggi

Il mondo della carpenteria: tipologie e sbocchi lavorativi

La carpenteria è una delle occupazioni più antiche e allo stesso tempo più richieste ancora oggi. Se ti piace lavorare con le mani, costruire oggetti solidi e vedere un progetto prendere forma davanti ai tuoi occhi, questo settore potrebbe offrirti molte soddisfazioni.

Quando si parla di carpenteria si pensa spesso al legno, ma in realtà il settore è molto più ampio. Esistono diverse specializzazioni dedicate a materiali differenti, come il metallo, l'acciaio o altri materiali industriali. Ogni tipologia ha caratteristiche proprie e offre opportunità lavorative in contesti diversi, dall'edilizia all'industria fino al settore nautico (sempre in grande crescita).

Di seguito scoprirai quali sono le principali tipologie di carpenteria e quali sbocchi lavorativi potresti trovare se scegli di intraprendere questa professione.

Le principali tipologie di carpenteria

La carpenteria può essere suddivisa in diverse categorie in base ai materiali utilizzati e al tipo di lavorazioni svolte.

Conoscere queste differenze ti aiuta a capire quale percorso professionale potrebbe essere più adatto alle tue capacità e ai tuoi interessi:

  • carpenteria metallica: in questo ambito (approfondito in questo articolo) si lavorano materiali come ferro, acciaio e alluminio per realizzare strutture portanti, scale, cancelli, tettoie o componenti per edifici industriali. Chi lavora in questo settore utilizza strumenti specifici come saldatrici, trapani industriali e macchine da taglio;
  • carpenteria pesante: riguarda la costruzione di grandi strutture metalliche come ponti, capannoni industriali e infrastrutture. In questo caso il lavoro richiede competenze tecniche più avanzate e spesso si svolge in cantieri di grandi dimensioni;
  • carpenteria leggera: si concentra su elementi più piccoli o componenti di precisione. In questo ambito si realizzano ad esempio infissi, strutture metalliche per arredamenti o elementi decorativi.

Un settore molto particolare è quello legato al mondo navale. Le attività svolte in una carpenteria navale comprendono la costruzione e la riparazione delle strutture metalliche delle imbarcazioni.

Questo tipo di lavoro richiede una grande attenzione ai dettagli e una buona dimestichezza con i materiali utilizzati in ambiente marino, dove umidità e salsedine possono influenzare la resistenza delle strutture.

Quali sono gli sbocchi lavorativi nella carpenteria

Le aziende che operano in questo settore sono presenti in molti ambiti produttivi e spesso cercano personale qualificato:

  • officine di carpenteria metallica, dove potresti occuparti della produzione e del montaggio di strutture metalliche. Tra le attività previste troviamo taglio dei materiali, diversi tipi di saldatura, assemblaggio e controllo delle strutture realizzate;
  • cantieri edili, in questo caso potresti partecipare alla realizzazione di strutture portanti, ponteggi o elementi metallici necessari alla costruzione degli edifici;
  • aziende manifatturiere, utilizzano componenti realizzati da carpentieri per macchinari e impianti produttivi. Qui potresti occuparti della costruzione o della manutenzione di parti metalliche fondamentali per il funzionamento delle macchine;
  • cantieri navali, lavorano carpentieri che collaborano alla costruzione di navi, yacht e altre imbarcazioni. Questo tipo di lavoro può essere particolarmente stimolante perché richiede competenze tecniche specifiche e spesso si svolge in contesti altamente specializzati.

Infine, con l'esperienza e le giuste competenze, potresti anche decidere di metterti in proprio e aprire una tua attività (qui trovi qualche consiglio su come trovare i finanziamenti necessari). Molti carpentieri esperti scelgono questa strada per offrire servizi personalizzati a privati e aziende.

Come visto, il mondo della carpenteria è ricco di opportunità per chi ama il lavoro pratico e desidera sviluppare competenze tecniche solide. Che tu scelga di lavorare nel settore metallico, industriale o navale, questa professione può offrirti stabilità e possibilità di crescita nel tempo.



 

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