Il settore dello streaming in Italia nel terzo trimestre 2025: le nuove percentuali: i dati JustWatch

Prime Video torna a guidare il mercato dello streaming in Italia nel terzo trimestre del 2025, staccando Netflix di appena un punto percentuale. A rivelarlo è JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming che analizza l’interesse degli utenti su film e serie TV attraverso click, ricerche e aggiunte alla Watchlist. Il servizio di Amazon ottiene così il 26%, mentre Netflix scende al 25%, dopo aver perso due punti rispetto al secondo trimestre.

Molto bene Disney+, che continua la sua crescita e arriva al 19%, riducendo il distacco dai leader. Ottima la performance di Apple TV+, che sale all’8% e supera NOW/Sky stabile al 6%. Al 5% si trovano Infinity+ e Paramount+, quest’ultima in crescita di un punto. Chiudono la classifica discovery+ (2%) e MUBI (1%).

Guardando agli altri Paesi emergono differenze marcate: Netflix è in testa in Regno Unito, Francia e Spagna, mentre Prime Video guida in Germania, Brasile, Stati Uniti e Canada. In generale, però, la vera sorpresa è la crescita costante di Disney+, che ovunque si conferma terzo player e in alcuni mercati riduce ulteriormente il gap con le prime due piattaforme.

