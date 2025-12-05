Gelato in diretta: a Sanremo apre la nuova sfida firmata Tropicana (Foto e video)

Un nuovo capitolo per Tropicana, la realtà di somministrazione sanremese che ha aperto a fine novembre un nuovo punto vendita, questa volta specializzato nella distribuzione di gelato. La nuova attività, nel centro di via Palazzo, si presenta come un'alternativa nella produzione e vendita delle gelaterie, grazie a un sistema che prevede la mantecatura costante, così da garantirne la cremosità anche per periodi prolungati.

È il terzo punto vendita di Tropicana che, dopo l'apertura sei mesi fa di un bar pasticceria in piazza Eroi Sanremesi che si è aggiunto al bar in via Padre Semeria, si lancia ora in questa nuova sfida.

"Fino a questo momento in via Palazzo non c'era una gelateria - spiega il titolare Max Tenuta - e abbiamo individuato questo locale. Credo molto nel nostro prodotto, così come nelle persone che lavorano con me. Avere un gruppo che funziona è fondamentale e posso dire di avere collaboratori preparati, che rendono possibile il mantenimento di tre punti vendita e la possibilità di lanciarsi in questa nuova sfida".

La caratteristica di questa gelateria è la presenza di una serie di macchine per la mantecatura che sono continuamente in azione, così da mantenere una maggiore cremosità del prodotto, garantendone una qualità superiore. Una scelta che ha pochi eguali sull'intero territorio nazionale, andando a costituire un unicum nel mercato del territorio: "Questo permette di avere un gelato 'fatto davanti a te' che mantiene la freschezza. Ogni giorno creiamo un gusto nuovo: il prossimo fine settimana ne prepareremo due varietà particolari, nello specifico fragola e champagne il primo e panettone il secondo".

La scelta del secondo gusto non è casuale, dato che Tropicana eccelle anche nel settore della pasticceria, con un laboratorio che sforna quotidianamente dolci di vario tipo, come appunto il tipico dessert natalizio. Una sinergia di produzione che permette di continuare ad affermarsi sul territorio.

"Tutto è nato circa un anno fa - spiega Tenuta - quando insieme a un mio caro amico, Lorenzo, abbiamo deciso di investire sul bar in via Padre Semeria e da lì l'obiettivo è quello di portare in alto quel nome. Poi è subentrato Carlo Navone: una persona speciale che mi sta dando una mano a creare tutto questo. E non solo lui: ogni punto vendita ha al suo interno un responsabile di cui mi fido ciecamente, che permettono di portare avanti il tutto. Ora abbiamo aperto con la gelateria in via Palazzo e c'è già un'altra idea pronta: quella di creare Tropicana game, una sala giochi per bambini che nascerà in via San Francesco. Ma non faccio altri spoiler. Una strada lunga, iniziata con la famiglia Kadannikov, di cui sono stato assistente, che mi ha cresciuto lavorativamente parlando e a cui devo molto. E’ anche merito loro se siamo a questo punto”.

Prodotti artigianali, lavorazione metodica e sistemi innovativi: queste sono le carte che Tropicana mette sul tavolo per accontentare la propria clientela, con attenzione al dettaglio. Gli ingredienti dei gelati vengono infatti selezionati e preparati direttamente dai gelatai, come nel caso del panettone, dando vita a sapori unici che strizzano l'occhio a tutti i tipi di clientela: tutti i gelati infatti vengono realizzati tenendo conto delle allergie e intolleranza alimentari, con prodotti pensati privi di lattosio e opzioni pensate anche per i celiaci. Tutte scelte che potrebbero inficiare sulla cremosità e la densità del gelato ma che, grazie alla qualità dei prodotti usati e del metodo innovativo, non vede un calo del livello.