Tragedia sul lavoro all’oleificio Merano, è l'autotrasportatore barese Francesco Ventrella la vittima

A perdere la vita, nella tarda mattinata di oggi, martedì 25 novembre, in un deposito all'aperto dell’oleificio Fratelli Merano di Chiusavecchia sulla provinciale per Lucinasco, è stato Francesco Ventrella, 56 anni, autotrasportatore originario della provincia di Bari. L’uomo era impegnato nelle operazioni di riaggancio del rimorchio al proprio camion dopo aver terminato di scaricare di un carico di olive. Stava per ripartire alla volta della Puglia, ma non ha fatto in tempo.

Secondo le prime ricostruzioni, durante la delicata manovra di aggancio il rimorchio si sarebbe improvvisamente sganciato, finendo per schiacciare Ventrella. Il 56enne non avrebbe avuto la possibilità di allontanarsi in tempo: l’impatto è stato fatale. Sul posto è intervenuto il procuratore capo di Imperia, Alberto Lari, che ha effettuato un sopralluogo e disposto il sequestro del mezzo. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, sebbene al momento non emergano responsabilità di terzi.

Le indagini proseguono per chiarire se l’incidente sia stato causato da un errore umano o da un malfunzionamento del sistema di aggancio. Gli inquirenti stanno raccogliendo tutti gli elementi necessari per delineare con precisione la dinamica del tragico incidente che ha portato alla morte del 56enne.