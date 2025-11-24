 / Politica

Ventimiglia, Luca Lombardi al reading 'Dove va l’Amore perduto' per la Giornata contro la violenza sulle donne

L’assessore regionale sottolinea l’importanza di sensibilizzare soprattutto i più giovani su un tema sempre attuale

L'assessore regionale Luca Lombardi ieri era a Ventimiglia ad assistere al reading teatrale letterario “Dove va l’Amore perduto in A. Merini, O. Fallaci e C. Bukowski”, evento voluto dal Comune in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne e ideato dall’Associazione Terra dí Ponente in collaborazione con Fidapa Porta d’Italia sezione Ventimiglia. 
“La violenza sulle donne è un tema molto grave perché purtroppo ogni giorno si leggono episodi di cronaca preoccupanti. E' giusto e doveroso continuare a parlarne e a sensibilizzare tutti soprattutto i bambini che saranno gli uomini di domani”, ha detto Lombardi.

