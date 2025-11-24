Scontro in Consiglio Comunale sul Mercato Annonario: bocciato l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia

Toni accesi nell’ultima seduta del Consiglio comunale, dove l’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia sui recenti allagamenti al Mercato Annonario è stato al centro di un acceso dibattito. Il documento, firmato dai consiglieri Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, chiedeva interventi urgenti e strutturali dopo i disagi subiti da commercianti e cittadini, evidenziando criticità legate alla rampa d’accesso, al sistema di drenaggio e alla sicurezza degli impianti elettrici.

Secondo i proponenti, la conformazione della rampa andrebbe rivalutata, anche reintroducendo dossi e griglie di scolo, mentre la presenza di acqua vicina ai fari e agli impianti rappresenterebbe un rischio significativo. Per questo motivo il gruppo consiliare aveva sollecitato sindaco e giunta a programmare interventi immediati e misure di medio-lungo periodo per evitare nuovi episodi analoghi.

A rispondere alle richieste è stata la consigliera di maggioranza Alessandra Pavone, che ha spiegato: "Ci siamo confrontati con gli uffici, intervenuti pochi giorni dopo l’accaduto. È già previsto un piano di interventi che comprende il raddoppio delle griglie nei punti di raccolta e l’installazione di una nuova griglia vicino alla rampa. per questo sottolineo fin da subito che voteremo contro questa mozione".

La replica di Antonino Consiglio non si è fatta attendere: "Mi sembra assurdo votare contro questo ordine del giorno. Non c'è alcun annuncio di lavori appaltati. È la stessa situazione del caso Mary Poppins. Non capisco perché bocciare un documento su cui siamo tutti d’accordo. Con un’amministrazione di centrosinistra, purtroppo, è la normalità".

Sulla stessa linea anche Marco Damiano, che ha criticato i tempi di intervento: "Il nubifragio del 15 novembre non è stato l’unico. Ce n’era stato uno sei mesi fa. Ora si è fatto tutto? Questa volta non lo accetto, mi sembra vergognoso che anche stavolta si vada a bocciare l'ordine del giorno".

Pavone ha ribattuto definendo "fuori luogo" le accuse, sottolineando che gli interventi sono programmati già per questa settimana.

Anche il consigliere Daniele Ventimiglia è inrtervenuto sulla questione: "Sono d’accordo con i colleghi dell’opposizione: questo documento riguarda il bene di Sanremo e meritava un voto unanime. Anche miei ordini del giorno sugli allagamenti sono stati bocciata, nche se si era parlato di interventi che poi non si sono visti".

Nonostante il confronto serrato, l’ordine del giorno è stato infine bocciato in fase di votazione, lasciando aperto il dibattito politico sulla gestione delle criticità del Mercato Annonario.