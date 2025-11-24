Sanremo contro la violenza sulle donne: in consiglio comunale distribuiti braccialetti di Isv (Insieme senza violenza)

In occasione della giornata contro l'eliminazione della violenza sulle donne, ai consiglieri comunali di Sanremo è stato consegnato un braccialetto commemorativo, legato alla presenza del Centro Antiviolenza per la provincia di Imperia denominato ISV, ovvero “Insieme Senza Violenza, Imperia Sanremo Ventimiglia”.
