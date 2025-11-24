 / Politica

Politica | 24 novembre 2025, 17:38

Sanremo contro la violenza sulle donne: in consiglio comunale distribuiti braccialetti di Isv (Insieme senza violenza)

Alla vigilia del 25 novembre, l'assise sanremese ribadisce il suo no alla violenza sulle donne

In occasione della giornata contro l'eliminazione della violenza sulle donne, ai consiglieri comunali di Sanremo è stato consegnato un braccialetto commemorativo, legato alla presenza del Centro Antiviolenza per la provincia di Imperia denominato ISV, ovvero “Insieme Senza Violenza, Imperia Sanremo Ventimiglia”. 

Elia Folco

