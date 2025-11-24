Ospedaletti, Consiglio comunale straordinario: sul tavolo palestra sulla ciclabile, comunità energetica e bilancio

Si terrà giovedì 27 novembre alle ore 19, nella Sala consiliare di via XX Settembre 34, la seduta straordinaria del Consiglio comunale di Ospedaletti. L’assemblea, convocata in seduta pubblica, affronterà un ordine del giorno articolato, con temi amministrativi, finanziari e di interesse per la comunità.

Dopo l’approvazione dei verbali della precedente riunione del 9 ottobre, il Consiglio discuterà tre interpellanze presentate dal gruppo consiliare “Ospedaletti Insieme”: la prima riguarda la gestione e lo sviluppo della nuova palestra realizzata sulla pista ciclabile; la seconda è dedicata alla possibile costituzione di una comunità energetica nel territorio comunale; la terza approfondisce la nuova procedura di locazione del bar dei giardini Pian d’Asché, nell’area dei campi da tennis.

A seguire, l’aula sarà chiamata a prendere atto del prelevamento dal Fondo di riserva 2025 e a ratificare una variazione di bilancio adottata in via d’urgenza dalla Giunta lo scorso 13 ottobre. Tra i punti successivi figurano le modifiche al Documento unico di programmazione 2025-2027, la ricognizione periodica delle società partecipate al 31 dicembre 2024 e una nuova variazione al bilancio triennale 2025-2027.