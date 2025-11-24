Sanremo, il 25 novembre un evento dedicato alle donne con disabilità visiva: “La violenza non è cieca”

Sanremo si prepara a celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un’iniziativa ad alto valore simbolico e sociale, dedicata in particolare alle donne con disabilità visiva, spesso vittime di una violenza che rimane nascosta e difficile da riconoscere. Domani alle 9:45, presso la Panchina Rossa del Mercato Annonario, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS – Sezione Territoriale di Imperia, in collaborazione con il Centro Antiviolenza Provinciale, organizza un momento di riflessione aperto alla cittadinanza.

Donne cieche e ipovedenti: un rischio invisibile

Secondo ricerche internazionali, le donne con disabilità hanno il doppio delle probabilità di subire violenza. Il dato è ancora più grave per le donne cieche o ipovedenti, che possono incontrare forme di abuso fisico, psicologico, economico e relazionale difficili da individuare e da denunciare. Dipendenza dagli accompagnatori, isolamento sociale, barriere culturali e architettoniche, scarsa accessibilità alle informazioni: questi fattori accrescono il rischio e rendono spesso le vittime meno credute. Parlare di questo tema – ricordano gli organizzatori – è fondamentale per rompere il silenzio e costruire una rete di protezione più efficace.

All’incontro interverranno:

- Antonella Plateroti, referente del Centro Antiviolenza Provinciale ISV;

- Fulvio Fellegara, Vice-Sindaco di Sanremo;

- Vittorio Toesca, Consigliere comunale alle Pari Opportunità.

Protagonisti anche gli studenti dell’Istituto Colombo di Sanremo, che offriranno momenti artistici e musicali: un giovane pianista, due studenti violinisti e due studentesse impegnate nella lettura di poesie dedicate alla lotta contro la violenza di genere. L’obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni e favorire una cultura del rispetto e dell’ascolto. A moderare l’evento sarà Roberto Pecchinino, membro del Lions Club Sanremo Host. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale dell’UICI Imperia.

La Panchina Rossa, simbolo di memoria e impegno

La scelta del Mercato Annonario non è casuale: luogo di quotidianità e storia popolare, la Panchina Rossa rappresenta un monito costante contro un fenomeno che riguarda la vita di molte donne, spesso all’interno delle mura domestiche. Sedersi accanto a quella panchina significa prendere posizione e riconoscere la violenza come problema sociale e non come vicenda privata.

L’UICI Imperia invita tutta la comunità a partecipare: "Non si tratta solo di un evento commemorativo, ma di un’occasione per osservare la realtà con maggiore consapevolezza, anche verso chi non vede. La violenza si combatte con la prevenzione, l’ascolto e una rete forte tra istituzioni, associazioni e cittadini. In questo 25 novembre, Sanremo ribadisce con forza: nessuna donna deve sentirsi sola e nessuna fragilità deve diventare invisibile".