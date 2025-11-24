Zaghis - Bottega: i panettoni da Oscar

E’ una delle grandi novità dei prodotti da forno che sta riscuotendo un successo oltre ogni previsione.

E’ targata Zaghis, azienda dolciaria del gruppo Fietta Food Company, che ha realizzato una gamma di panettoni del tutto innovativi oltre a quelli tradizionali dal classico al glassato.

Tre panettoni in collaborazione con Bottega spa, grandissima azienda vitivinicola, che darà anche un aiuto alla commercializzazione del prodotto sia in Italia che all’estero.

Il primo panettone è alla Grappa Riserva di Amarone, un abbinamento davvero unico richiesto anche dalle enoteche.

Il secondo al Fragolino e il terzo al Gin.Co, il tutto con un packaging accattivante ed elegante che costituisce una specie di valore aggiunto. Zaghis, che ha sede a Levada di Ponte di Piave nel trevigiano (Fietta Food Company la sede a Bassano del Grappa, nel vicentino) ovviamente è presente anche con il pandoro e con le altre specialità non di ricorrenza con le quali ha costruito il suo successo.