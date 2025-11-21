Fattore Comune 2025: la Liguria celebra le sue eccellenze agroalimentari, Piana "Liguria con il turismo del gusto"

È stata inaugurata oggi l’edizione 2025 di Fattore Comune, la rassegna che ogni anno riunisce istituzioni, consorzi, amministrazioni locali e produttori per promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari liguri a denominazione DOP, IGP e DOC. Un appuntamento diventato ormai un riferimento nazionale per il settore dell’agroalimentare di qualità. All’evento ha preso parte il vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, che ha sottolineato il ruolo crescente del comparto agroalimentare certificato all’interno dell’economia territoriale.

Tra i prodotti protagonisti dell’edizione di quest’anno spiccano la nuova Taggiasca Ligure IGP, l’Olio Riviera Ligure DOP, la Focaccia di Recco col formaggio IGP, il Basilico Genovese DOP, le produzioni dell’Enoteca Regionale della Liguria e il Moscatello di Taggia DOC. Piana ha ribadito come il valore del comparto non sia soltanto economico ma anche culturale e identitario: “La Liguria cresce anche attraverso il turismo del gusto, un settore sempre più determinante per la nostra economia” ha dichiarato. Il vicepresidente ha poi evidenziato il significato storico del riconoscimento IGP per l’oliva Taggiasca: “L’IGP per l’oliva Taggiasca ligure è il risultato di anni di lavoro, dialogo e grande determinazione da parte della filiera, capace di unirsi e scegliere la strada della tutela, della qualità e della tracciabilità. Si tratta di un traguardo storico, che valorizza non solo un prodotto d’eccellenza, ma un’intera cultura agricola e un paesaggio unico al mondo”.

All’inaugurazione erano presenti anche il consigliere delegato di Regione Liguria Alessio Piana, il sindaco di Sori Marco Visca, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, oltre ai rappresentanti della Camera di Commercio di Genova e al Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio IGP, organizzatore dell’evento insieme ai referenti delle principali denominazioni liguri.

A confermare la rilevanza nazionale della manifestazione è stata la partecipazione di Eleonora Iacovoni, Direttore Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare del MASAF, che ha ribadito l’importanza del dialogo tra territorio e istituzioni centrali per la valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano.

Un ringraziamento speciale è stato indirizzato a Carlo Siffredi, presidente del Consorzio IGP Oliva Taggiasca Ligure, e a tutti i produttori che hanno contribuito con dedizione al raggiungimento di questo ambito riconoscimento, destinato a dare nuovo impulso alla filiera e al territorio.