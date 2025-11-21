Ventimiglia, maxi sequestro di cocaina al valico autostradale: arrestato un autotrasportatore slovacco (Foto e Video)

Proseguono senza sosta le attività di vigilanza della Polizia di Stato ai valichi di frontiera con la Francia, dove negli ultimi giorni sono stati intensificati i controlli grazie all’aumento delle pattuglie e al supporto della squadra mista italo-francese. Nella notte del 19 novembre scorso, proprio durante una di queste operazioni, gli agenti del Settore di Polizia di Frontiera di Ventimiglia hanno messo a segno un importante risultato contro il traffico internazionale di droga.

Durante un controllo al valico autostradale di Ventimiglia, finalizzato alla prevenzione dell’immigrazione clandestina e dei reati transfrontalieri, i poliziotti hanno arrestato un cittadino slovacco e sequestrato un ingente quantitativo di cocaina: circa 230 chilogrammi, suddivisi in 200 panetti, nascosti all’interno della cabina di un autoarticolato proveniente dalla Francia. L’uomo, alla guida del mezzo pesante, ha attirato l’attenzione degli agenti per la condotta di guida irregolare mostrata alla vista delle pattuglie poste oltre la barriera autostradale. Fermato per un controllo, ha manifestato un evidente stato di agitazione, aumentando i sospetti. Nel tentativo di sviare l’attenzione, il conducente ha mostrato spontaneamente la bolla di accompagnamento e il sigillo del portellone del rimorchio, inducendo gli operatori a effettuare ulteriori verifiche.

Il controllo della motrice ha permesso di scoprire il carico illecito: sette borsoni sportivi e alcune buste di tela contenenti cocaina, nascosti sul lettino superiore della cabina e in diversi vani interni. La droga e il veicolo sono stati immediatamente sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il cittadino slovacco è stato accompagnato negli uffici della Polizia di Frontiera, identificato e arrestato con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Successivamente è stato trasferito presso la casa circondariale di Sanremo, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Questo sequestro rappresenta uno dei più rilevanti intercettati negli ultimi mesi nella zona di frontiera e conferma la costante attenzione della Polizia di Stato nel contrasto ai traffici illeciti lungo la linea di confine con la Francia.