Sanremo, le segreterie regionali di Sappe, Osappe Sinappe confermano lo stato di agitazione al carcere: “Situazione ormai insostenibile”

Prosegue lo stato di agitazione del personale di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Sanremo. Le segreterie regionali di Sappe, Osapp e Sinappe hanno annunciato la continuazione della sospensione delle relazioni sindacali con la Direzione dell’Istituto, denunciando atteggiamenti considerati “arbitrari e unilaterali” da parte dell’Amministrazione. Secondo le sigle sindacali, la Direzione avrebbe ignorato le effettive necessità operative dei reparti, procedendo con assegnazioni di incarichi non trasparenti e non tenendo conto delle proposte e delle osservazioni formalmente presentate dai sindacati. Tale gestione, spiegano, avrebbe generato malcontento tra gli agenti, impegnati quotidianamente “con senso del dovere e abnegazione” nel garantire sicurezza e funzionalità all’interno dell’istituto penitenziario matuziano.

Inoltre, le organizzazioni lamentano che la Direzione non avrebbe fornito alcun riscontro alle note inviate dalle segreterie regionali, rendendo “impossibile un confronto corretto” e compromettendo il rispetto dei diritti del personale. Alla luce delle criticità denunciate, i sindacati chiedono con fermezza un avvicendamento della Direzione, ritenuto necessario per ristabilire condizioni operative e relazionali improntate alla trasparenza, al rispetto dei lavoratori e alla collaborazione istituzionale. Le sigle invocano inoltre un intervento autorevole da parte delle autorità competenti, per garantire un clima di legalità e corretto funzionamento della struttura.

In assenza di risposte “concrete e tempestive”, le segreterie sindacali annunciano la volontà di organizzare a breve un sit-in di protesta davanti alla sede dell’Istituto penitenziario di Sanremo. Nonostante il clima di tensione, i rappresentanti sindacali ribadiscono la volontà di proseguire il dialogo con i livelli istituzionali competenti, auspicando una soluzione rapida ed efficace delle criticità segnalate, nell’interesse del personale e della funzionalità della struttura.