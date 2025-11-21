Freddo sulla nostra provincia: brusco calo termico in tutto l'imperiese e prime nevicate sulle località sciistiche del basso Piemonte

Una massa d’aria fredda di origine scandinava sta scivolando verso l’Europa centro-meridionale e, nella giornata di venerdì, farà il suo ingresso nel Mediterraneo occidentale. Il peggioramento sarà accompagnato dall’approfondimento di un minimo di pressione sulla Costa Azzurra, che innescherà venti settentrionali tesi e un marcato calo termico su tutta la Liguria. Secondo il bollettino emesso da ARPAL, la giornata di venerdì sarà caratterizzata da un sensibile abbassamento delle temperature, soprattutto nelle aree interne della provincia di Imperia, dove le massime difficilmente supereranno gli 8–11°C, mentre le minime potranno avvicinarsi agli 0°C nelle zone più fredde come Pieve di Teco e l’alta valle Arroscia. Il clima entrerà così in una fase pienamente invernale, acuita dai venti settentrionali che localmente potranno raggiungere la burrasca.

L’ingresso dell’aria fredda padana dalla Val Bormida e dalla pianura piemontese, combinato con correnti più umide in risalita dal Mar Ligure, potrà favorire nevicate fino a quote sorprendentemente basse nelle zone interne del Centro-Ponente ligure. ARPAL prevede una quota neve in calo fino a 200–300 metri tra il pomeriggio e la serata di oggi, con possibili episodi nevosi anche nei fondovalle più riparati dell’Imperiese e del Savonese interno. Per le aree costiere, invece, il fenomeno si tradurrà in temperature rigide, venti forti e possibili rovesci sparsi, soprattutto nelle prime ore della giornata.

Temperature sotto lo zero, questa mattina, soprattutto in montagna ma la colonnina di mercurio è scesa un po’ ovunque. Picco minimo ai 1.800 metri sul livello del mare di Poggio Fearza con -7,6 gradi, seguito da Gouta con -2,4, Verdeggia -2,3, Colle D’Oggia -1,2 e Triora con -0,1. Si sale sopra lo zero a Bajardo con 0,1, Rocchetta Nervina 2,7, Pornassio 2,8, Borgomaro 3,3, Pigna 3,5, Pieve di Teco 3,7, Airole 4 e Dolcedo 4,6. Sulla costa troviamo, nell’ordine: Cipressa 6,1, Imperia 7,4, Ventimiglia 8,2 e Sanremo 8,5.

Già nella giornata di oggi le prime avvisaglie dell’irruzione fredda si stanno manifestando con nevicate diffuse sulle località sciistiche del basso Piemonte: Limone Piemonte, Mondolè Ski, Prato Nevoso e Artesina stanno assistendo al ritorno della neve naturale, in alcuni casi con accumuli significativi oltre i 1000 metri. Un segnale promettente, soprattutto dopo le recenti stagioni difficili, che fa sperare in una possibile apertura anticipata degli impianti, qualora il trend meteorologico venisse confermato nei prossimi giorni. Le basse temperature previste nel fine settimana, con valori ampiamente sottozero nelle valli cuneesi durante le ore notturne, favoriranno inoltre la produzione programmata di neve artificiale, accelerando ulteriormente i preparativi per l’avvio della stagione invernale.

Dopo la parentesi instabile di oggi, domani la situazione tenderà a migliorare: il cielo tornerà sereno su gran parte della regione e i venti settentrionali andranno gradualmente attenuandosi. Tuttavia la massa d’aria fredda rimarrà ben presente, mantenendo un clima tipicamente invernale, con minime ancora molto basse nell’entroterra ligure e piemontese.

Sul fronte viabilità al momento non si registrano particolari problemi: sulla A6 Savona-Torino non sono presenti precipitazioni nevose. Ovviamente, per raggiungere le località di montagna, è obbligatorio l'uso di catene o pneumatici da neve.