Influenza 2025/2026: in Liguria vaccino gratuito per tutti e nuovi open day senza prenotazione anche nella nostra Asl

Prosegue in Liguria la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025/2026, che quest’anno presenta un’importante novità: il vaccino è gratuito per tutte le fasce d’età, senza distinzione tra categorie prioritarie e popolazione generale. Una decisione che punta a incrementare ulteriormente l’adesione e a proteggere il maggior numero possibile di cittadini in una stagione influenzale che si preannuncia particolarmente intensa. Fino a ieri il vaccino era disponibile in via prioritaria per persone over 60, soggetti fragili e categorie per le quali la protezione è raccomandata dalle direttive del Ministero della Salute. Da oggi, invece, la somministrazione è estesa e gratuita per chiunque, senza limitazioni.

L’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò, ha sottolineato come le Asl abbiano messo in campo una rete capillare di punti vaccinali (ambulatori, farmacie, medici di famiglia e nuove sedi temporanee) per facilitare l’accesso e rendere l’esperienza semplice e immediata. "I dati sono già molto positivi e in forte crescita rispetto allo scorso anno — ha dichiarato Nicolò — con oltre 230 mila vaccinazioni, circa il doppio rispetto al 2024 nello stesso periodo. La prevenzione è un impegno collettivo e vogliamo raggiungere numeri ancora più alti".

Il monitoraggio conferma un deciso incremento dell’adesione alla campagna vaccinale:

- 2024: 107.000 dosi somministrate dopo 7 settimane di campagna.

- 2025: 231.500 dosi somministrate dopo sole 4 settimane.

Un confronto non immediato, poiché l’anno precedente la campagna era partita con anticipo e il monitoraggio più tardi, ma l’aumento è comunque evidente e significativo.

Per avvicinare ancora più cittadini alla vaccinazione, Regione Liguria e le Asl stanno organizzando una serie di open day senza prenotazione in luoghi pubblici, comprese gallerie commerciali, case della comunità, sedi aziendali e località dell’entroterra. Sono inoltre attivi ambulatori mobili per garantire la somministrazione anche nelle zone meno servite. Oltre agli accessi diretti durante gli open day, sono disponibili diversi canali di prenotazione:

- Salute Simplex, via web o app (sezione prenotovaccino o dalla pagina dedicata)

- Numero verde 800 938 818

- Case della Comunità e sportelli Asl dedicati

- Farmacie aderenti

- Medico di famiglia o pediatra, con possibilità di effettuare il vaccino direttamente in studio

Le singole Asl hanno inoltre attivato numeri dedicati, punti straordinari e iniziative territoriali extra.

Asl 1: sedi, contatti e orari per le vaccinazioni

Imperia

Ambulatorio Vaccinazioni Imperia – Palasalute

Via L. Acquarone 9, piano terra

Tel. 0183 537 620 - Email: im.vaccinazioni@asl1.liguria.it

Orari: martedì e venerdì, 8:00–12:00

Sanremo

Ambulatorio Vaccinazioni Sanremo

Via Fiume 33

Tel. 0184 536 446 - Email: sr.vaccinazioni@asl1.liguria.it

Orari: Lunedì, martedì, giovedì: 13:00–15:00; Mercoledì: 12:30–14:00

Ventimiglia

Ambulatorio Vaccinazioni Ventimiglia – Villa Olga

Corso Genova 88, piano terra

Tel. 0184 534 986 - Email: xx.vaccinazioni@asl1.liguria.it

Orari: Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: 11:30–12:45

Open day senza prenotazione in Asl 1 - Sarà possibile vaccinarsi liberamente, senza appuntamento, nelle seguenti date:

- lunedì 24 novembre dalle 12 alle 18 – Ambulatorio Igiene, via Fiume 33, Sanremo

- martedì 25 novembre dalle 12 alle 18 – Ambulatorio Villa Olga, corso Genova 88, Ventimiglia

La Regione punta, grazie alla gratuità e al potenziamento dei servizi, a raggiungere livelli di copertura significativamente più alti rispetto al passato. L’assessore Nicolò, che ha scelto di vaccinarsi personalmente dal proprio medico, ha ribadito l’importanza del gesto: "Proteggere sé stessi significa proteggere anche gli altri. La prevenzione riguarda ciascuno di noi". L’obiettivo è chiaro: rendere la vaccinazione antinfluenzale un atto semplice, accessibile e diffuso, a tutela della salute individuale e collettiva.