Casinò di Sanremo: UGL Terziario chiede incontro urgente su Whistleblowing “Tutela per i dipendenti e formazione obbligatoria”

La RSA UGL Terziario ha richiesto un incontro urgente con Azienda e organizzazioni sindacali per affrontare il tema del whistleblowing, sottolineando l’urgenza di adeguati percorsi formativi e informativi dedicati ai lavoratori che segnalano comportamenti illeciti. Secondo il sindacato, si tratta di una battaglia portata avanti da anni, spesso in solitudine, con l’obiettivo di garantire protezione ai dipendenti che denunciano casi di cattiva amministrazione. In passato – ricorda UGL Terziario – le proposte riguardanti la formazione e la diffusione interna del sistema di segnalazione non erano state pienamente accolte, nonostante fossero pensate anche come misura di prevenzione dei rischi a tutela della stessa Azienda.

Il sindacato riconosce però all’attuale Consiglio di Amministrazione un approccio “trasparente e concreto”, rilevando come l’Azienda abbia già annunciato l’adozione del modello 231 e la nomina del nuovo Responsabile alla Tutela del Patrimonio. UGL Terziario dà inoltre il benvenuto al dott. Paolo Farchetti, augurandogli buon lavoro e assicurando piena collaborazione, sottolineando come “anche i dipendenti onesti debbano essere considerati parte integrante del patrimonio aziendale da proteggere”.

La richiesta di un confronto immediato giunge anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali sulla riqualificazione giuridica del personale delle case da gioco, contesto nel quale – secondo il sindacato – risulta imprescindibile un’adeguata informazione sui rischi aggiuntivi cui i lavoratori potrebbero essere esposti. UGL Terziario invita infine tutte le parti coinvolte a sostenere l’iniziativa, definendo il tema di interesse generale, sia per i lavoratori che per l’Azienda.