Sanremo, il Luna Park si prepara a tornare in centro: allestimento dal 24 novembre, chiusura il 14 gennaio

Il Luna Park invernale di Sanremo si prepara a cambiare assetto e, per l’edizione 2025/2026, farà ufficialmente ritorno anche nell’area di Pian di Nave, lasciando libero il lungomare Vittorio Emanuele II. È questa la principale novità contenuta nella delibera approvata dalla Giunta comunale, che ha accolto la richiesta di Confcommercio e degli operatori turistici preoccupati per la forte riduzione dei parcheggi durante il periodo natalizio.

La decisione è stata assunta questa mattina dalla giunta comunale a seguito dell’incontro, avvenuto nelle scorse settimane, tra l’assessore Lucia Artusi, i rappresentanti di Confcommercio Imperia e i fiduciari del Luna Park. “Questo incontro – dichiara l’assessore Artusi - è stata l’occasione per ascoltare le preoccupazioni degli operatori del commercio e degli albergatori per l’occupazione dei posti auto sul lungomare Vittorio Emanuele II. Il posizionamento delle installazioni sul lungomare Vittorio Emanuele, infatti, avrebbe sottratto aree adibite a parcheggio, con ripercussioni negative, in particolare, nella zona della Foce, ovvero nella zona degli alberghi. Abbiamo quindi organizzato una riunione per valutare la possibilità dello spostamento dal lungomare Vittorio Emanuele a Pian di Nave e, dopo le verifiche tecniche degli uffici, possiamo adottare la delibera che consentirà di non perdere preziosi posti auto”.

Negli ultimi due anni diverse attrazioni erano state collocate sul lungomare Vittorio Emanuele, decisione resa necessaria dai lavori in corso in via Adolfo Rava e dallo spostamento temporaneo di parte del mercato di piazza Eroi. Ora, grazie alla disponibilità di Pian di Nave — quest’anno priva di eventi turistici e dunque utilizzabile — il Comune propone una nuova distribuzione che consentirà di ripristinare i posteggi sul fronte mare. La scelta è maturata dopo un incontro tra l’assessore alle Attività Produttive Lucia Artusi, Confcommercio, Federalberghi e i Fiduciari del Luna Park, durante il quale è emersa la possibilità di riportare le giostre nella grande area demaniale marittima. I sopralluoghi tecnici dei servizi comunali hanno confermato la fattibilità dello spostamento, con la prescrizione di lasciare libera la meridiana in terra presente nello spazio pubblico.

A Pian di Nave verranno installate solo le attrazioni meno ingombranti, dato che l’area non può accogliere l’intero parco divertimenti: al momento, infatti, sono già 54 le domande presentate dai giostrai, un numero che supera la capienza della sola zona sul mare. Le giostre principali, come di consueto, troveranno spazio in piazzale Carlo Dapporto, dove la Polizia Municipale ha già disposto il divieto di transito e sosta dalle 00 del 24 novembre alle 24 del 14 gennaio, riservando l’area ai carriaggi e alle strutture del Luna Park. Per agevolare la collocazione delle attrazioni in piazzale Dapporto, la Giunta ha inoltre approvato un parziale ampliamento dell’area, con l’utilizzo di una quindicina di ulteriori posti auto nella fascia centrale del piazzale, mantenendo comunque due stalli per i bus turistici dotati di abbonamento annuale.

La decisione consentirà di preservare gli introiti derivanti dai parcheggi del lungomare Vittorio Emanuele II, evitando le criticità lamentate da commercianti e albergatori nelle ultime edizioni. Con il probabile accantonamento del tradizionale concertone di Capodanno, Pian di Nave torna dunque a essere un punto nevralgico per ospitare parte del Luna Park, riportando le giostre nel cuore della città e restituendo respiro alla viabilità della zona della Foce.