Ventimiglia commemora i defunti della guardia di finanza (Foto e video)

Ventimiglia commemora i defunti della guardia di finanza. Una santa messa in suffragio dei finanzieri defunti si è, infatti, svolta, in mattinata, nella cattedrale di Ventimiglia Alta alla presenza di autorità religiose, civili, militari, d'arma e combattentistiche, dell'associazione nazionale carabinieri, della polizia locale e dei cittadini.

Una cerimonia toccante, resa ancora più emozionante grazie alla musica coinvolgente suonata dal vicepresidente dell'Anfi di Ventimiglia Ilario Innocenzo, durante la quale la guardia di finanza e l'associazione del personale in congedo Anfi, sezione di Ventimiglia, hanno ricordato, insieme ai colleghi, ai familiari e ai presenti, i finanzieri deceduti nella zona intemelia e quelli che hanno prestato servizio presso la compagnia della guardia di finanza della città di confine. "Una partecipazione molto sentita, tutti i presenti si sono uniti in preghiera, con rispetto e commozione, in favore dei finanzieri che ci hanno lasciato, il ricordo dei quali è costantemente presente nel nostro vivere quotidiano" - dice associazione del personale in congedo Anfi, sezione di Ventimiglia.

Alla funzione religiosa, officiata da don Gerard, erano presenti anche il cappellano militare della Regione Liguria don Fabio Pagnin, Monsignor Mario Mucci, già cappellano militare presso il comando regionale Trento, il diacono Emanuel in servizio presso la cattedrale di Ventimiglia, il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari, il colonello Omar Salvini, comandante provinciale della guardia di finanza di Imperia, il capitano Pia Virginia Della Monaca, comandante della compagnia di Sanremo, il tenente Ilaria Modica, comandante della sezione operativa della compagnia di Ventimiglia, il presidente dell'Anfi di Ventimiglia Antonio Senis, il presidente dell'associazione nazionale carabinieri Ernesto Fresca Fantoni e la dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia Patrizia Bottiglieri. In conclusione, è stata letta la preghiera del finanziere dal comandante della compagnia della guardia di finanza di Ventimiglia, il tenente Ilaria Modica, ed è stato consegnato un quadro al colonello Omar Salvini, comandante provinciale della guardia di finanza di Imperia.