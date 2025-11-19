Regione: Veronica Russo presenta in prima Commissione la proposta di legge per il riconoscimento delle vittime del dovere

Lunedì, nella I Commissione dell’Assemblea Legislativa della Regione Liguria, la Consigliera regionale Veronica Russo ha illustrato una nuova proposta di legge dedicata al riconoscimento e al sostegno delle vittime del dovere e dei loro familiari. Il provvedimento mira a rafforzare la memoria e la gratitudine della Regione verso coloro che hanno sacrificato la vita o subito danni permanenti nell’adempimento dei servizi pubblici.

La proposta nasce dall’esigenza di esprimere in modo concreto la riconoscenza verso i dipendenti pubblici, appartenenti alle Forze Armate e al Comparto Sicurezza, caduti o rimasti invalidi in modo permanente durante lo svolgimento delle loro funzioni. L’ambito di tutela viene inoltre esteso anche ai volontari della Protezione Civile e agli operatori del Terzo Settore in ambito sanitario, se colpiti da infermità permanentemente invalidanti o deceduti durante il servizio.

Il testo delinea una serie di interventi a sostegno delle vittime e delle loro famiglie. Tra le principali misure:

- Contributi assistenziali per coprire spese non rimborsate da altre forme di ristoro, incluse prestazioni sanitarie, psicologiche e psichiatriche.

- Borse di studio destinate ai figli e agli orfani delle vittime del dovere, dalla scuola primaria fino all’università.

- Istituzione della “Giornata regionale in onore delle vittime del dovere”, che sarà celebrata ogni anno il 28 ottobre. La data ricorda il Tenente di Vascello (CP) Roberto Aringhieri, nato a Genova il 18 novembre 1968 e deceduto a soli 26 anni nel Canale d’Otranto mentre era impegnato in servizio.

“Questa proposta di legge - sottolinea il consigliere regionale ponentino - rappresenta un atto di civiltà e un segno tangibile di riconoscenza della nostra Regione – ha dichiarato la Consigliera Veronica Russo – Non è soltanto un sostegno materiale, ma anche un impegno morale: conservare la memoria dei caduti e onorare chi, quotidianamente, mette a rischio la propria vita per il bene comune”. La proposta di legge si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del servizio pubblico e delle figure che ogni giorno contribuiscono alla sicurezza e alla salute dei cittadini. Se approvata, potrebbe rappresentare un riferimento importante a livello regionale per il riconoscimento delle vittime del dovere e dei loro familiari, unendo supporto concreto e impegno istituzionale nel mantenere viva la memoria di chi ha servito la collettività fino all'estremo sacrificio.