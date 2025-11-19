 / Attualità

Attualità | 19 novembre 2025, 11:21

Ventimiglia: la Croce Verde Intemelia inaugura due nuove ambulanze

Cerimonia ufficiale sabato 22 novembre in Piazza XX Settembre

La Croce Verde Intemelia ODV di Ventimiglia annuncia con orgoglio l’inaugurazione di due nuove ambulanze che entreranno a far parte del parco mezzi dell’associazione, rafforzando ulteriormente il servizio di soccorso e assistenza alla cittadinanza. 

La cerimonia si svolgerà sabato 22 novembre, a partire dalle ore 10.00, in Piazza XX Settembre, cuore della città intemelia, e rappresenterà un momento di grande valore comunitario e simbolico.

I nuovi mezzi, destinati a rispondere alle esigenze di un territorio complesso e dinamico, sono un’ambulanza pediatrica, acquistata grazie al prezioso contributo della Forza Attiva, e un’ambulanza di rianimazione, donata dalla famiglia Ballestra e dalla Calcestruzzi Val Roja in memoria di Albino e Virginia Ballestra. Due gesti di generosità che testimoniano l’amore per la comunità e la volontà di garantire strumenti sempre più moderni ed efficienti per il soccorso.

Il programma della cerimonia prevede l’accoglienza delle Consorelle e delle Autorità invitate, il saluto del Presidente della Croce Verde Intemelia e gli interventi istituzionali delle autorità presenti. Seguirà la benedizione dei mezzi impartita da S.E. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, e un rinfresco conclusivo aperto a tutti i partecipanti, occasione di incontro e condivisione.

Fondata nel 1949, la Croce Verde Intemelia ODV è da oltre settant’anni un punto di riferimento per la popolazione, impegnata in interventi di soccorso, trasporto sanitario e attività di formazione. Con l’arrivo delle nuove ambulanze, l’associazione conferma la sua missione di garantire un servizio sempre più efficiente e vicino ai bisogni della cittadinanza, mantenendo viva la tradizione di solidarietà e impegno civile che la contraddistingue.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium