Ventimiglia: la Croce Verde Intemelia inaugura due nuove ambulanze

La Croce Verde Intemelia ODV di Ventimiglia annuncia con orgoglio l’inaugurazione di due nuove ambulanze che entreranno a far parte del parco mezzi dell’associazione, rafforzando ulteriormente il servizio di soccorso e assistenza alla cittadinanza.

La cerimonia si svolgerà sabato 22 novembre, a partire dalle ore 10.00, in Piazza XX Settembre, cuore della città intemelia, e rappresenterà un momento di grande valore comunitario e simbolico.

I nuovi mezzi, destinati a rispondere alle esigenze di un territorio complesso e dinamico, sono un’ambulanza pediatrica, acquistata grazie al prezioso contributo della Forza Attiva, e un’ambulanza di rianimazione, donata dalla famiglia Ballestra e dalla Calcestruzzi Val Roja in memoria di Albino e Virginia Ballestra. Due gesti di generosità che testimoniano l’amore per la comunità e la volontà di garantire strumenti sempre più moderni ed efficienti per il soccorso.

Il programma della cerimonia prevede l’accoglienza delle Consorelle e delle Autorità invitate, il saluto del Presidente della Croce Verde Intemelia e gli interventi istituzionali delle autorità presenti. Seguirà la benedizione dei mezzi impartita da S.E. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, e un rinfresco conclusivo aperto a tutti i partecipanti, occasione di incontro e condivisione.

Fondata nel 1949, la Croce Verde Intemelia ODV è da oltre settant’anni un punto di riferimento per la popolazione, impegnata in interventi di soccorso, trasporto sanitario e attività di formazione. Con l’arrivo delle nuove ambulanze, l’associazione conferma la sua missione di garantire un servizio sempre più efficiente e vicino ai bisogni della cittadinanza, mantenendo viva la tradizione di solidarietà e impegno civile che la contraddistingue.