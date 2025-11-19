Ospedaletti si illumina per il Natale: al via le luminarie e le iniziative sociali per gli anziani del paese

A Ospedaletti è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia verso il Natale. Questa mattina sono infatti partiti i lavori di montaggio delle luminarie natalizie, che illumineranno le vie del paese creando la tradizionale atmosfera di festa. L’accensione ufficiale è programmata per il ponte dell’8 dicembre e le luci resteranno attive fino all’Epifania. L’amministrazione comunale ha stanziato per l’allestimento un impegno di spesa di circa 30mila euro.

Parallelamente, l’Ufficio Servizi Sociali ha avviato le iscrizioni al tradizionale Pranzo di Natale riservato ai pensionati residenti. L’appuntamento è fissato per il 21 dicembre presso il ristorante Lago Bin di Rocchetta Nervina, con accompagnamento musicale dal vivo. La quota di partecipazione è di 30 euro a persona e comprende anche il trasporto in pullman da Piazza Europa, con partenza alle 11.30, fino a esaurimento posti.

Un doppio appuntamento che conferma la volontà dell’Amministrazione di accompagnare la comunità verso un Natale ricco di luci, convivialità e attenzione sociale.