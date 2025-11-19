Bordighera: rinnovato il “Progetto 10 Comuni”, nel 2026 prosegue la collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza

Proseguirà anche nel 2026 la collaborazione tra il Comune di Bordighera e la Camera di Commercio Italiana di Nizza, Sophia Antipolis e Costa Azzurra. La Giunta ha infatti approvato il rinnovo dell’adesione al “Progetto 10 Comuni”, che comprende servizi di promozione tra i quali una campagna pubblicitaria sul tram cittadino di Nizza, una campagna pubblicitaria radiofonica, la partecipazione con postazione dedicata al Salone Turistico ID Weekend di Nizza (dal 10 al 12 aprile 2026), la presenza di Bordighera all’interno della guida turistica “Visitez l’Italie”. A queste iniziative si affianca una significativa attività di networking, volta alla condivisione e alla crescita di competenze ed attività.

“Una fattiva cooperazione, volta allo sviluppo turistico della nostra città, con le migliori professionalità espresse dalla vicina Costa Azzurra.“ commenta il Sindaco Vittorio Ingenito. “Un ringraziamento alla Presidente Patrizia Dalmasso, al Direttore Generale Agostino Pesce, al Presidente dell’Aeroporto Nice Côte d'Azur Franck Goldnadel e a tutti i membri del Consiglio d’Amministrazione della Camera di Commercio Italiana di Nizza, Sophia Antipolis e della Costa Azzurra.”

Il Comune di Bordighera aderisce al “Progetto 10 Comuni” dal 2024; il rinnovo approvato dalla Giunta avvia quindi il terzo anno di collaborazione.