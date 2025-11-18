"Cammina per lei", da Bordighera e Ventimiglia passeggiata solidale contro la violenza di genere (Foto)

 / Solidarietà

Solidarietà | 18 novembre 2025, 11:47

Il ricavato sarà devoluto a Zonta Foundation for Women

&quot;Cammina per lei&quot;, da Bordighera e Ventimiglia passeggiata solidale contro la violenza di genere (Foto)

"Cammina per lei". Una camminata non competitiva contro la violenza di genere verrà organizzata dallo Zonta Club Ventimiglia Bordighera domenica 23 novembre.

La partenza dell'evento solidale sarà verso le 9.30-10 a Bordighera dalla rotonda di Sant'Ampelio mentre a Ventimiglia dal Resentello. I due gruppi si incontreranno sulla passeggiata Marconi, all'incrocio con via Roma, a Vallecrosia.

Il ricavato sarà devoluto a Zonta Foundation for Women. "Una passeggiata per celebrare la forza collettiva contro il silenzio" - dicono gli organizzatori - "L'iscrizione sarà di 10 euro, è gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Si ringrazia il banco Desio e della Brianza per i gadget offerti. A fine evento saranno offerte acqua e bevande al punto di incontro".

Elisa Colli

