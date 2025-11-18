Open Day per la vaccinazione antinfluenzale: ecco le date a Sanremo e Ventimiglia

Asl1 ha annunciato l’organizzazione di una tre giorni dedicata alla vaccinazione contro l’influenza, con l’obiettivo di favorire la prevenzione e la tutela della salute pubblica.

L’iniziativa si svolgerà in modalità open day, ovvero ad accesso libero senza prenotazione, e consentirà ai cittadini di ricevere il vaccino in modo semplice e immediato.

Il 24 novembre, dalle 12 alle 18, presso l’ambulatorio di igiene di Sanremo in via Fiume. Infine, il percorso si concluderà il 25 novembre, dalle 12 alle 18, presso l’ambulatorio di Villa Olga a Ventimiglia, in corso Genova 88.

Per ciascuna giornata vaccinale saranno disponibili un massimo di 60 dosi, garantendo così un’organizzazione ordinata e sicura. L’open day rappresenta un’occasione importante per chi desidera proteggersi dall’influenza stagionale, soprattutto per le categorie più a rischio come anziani, persone con patologie croniche e soggetti fragili.