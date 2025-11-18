La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 illuminerà la provincia di Imperia sabato 10 gennaio 2026, portando con sé l’energia e i valori del Movimento Olimpico in quattro città simbolo del Ponente ligure: Imperia, Sanremo, Dolceacqua e Ventimiglia.

Dopo aver attraversato la costa e i borghi pittoreschi della Liguria di Levante e di Ponente, il Viaggio della Fiamma entrerà nel cuore del territorio imperiese con un percorso che valorizzerà storia, tradizioni e paesaggi unici.

La staffetta farà tappa al mattino a Savona, per poi raggiungere Imperia, dove il passaggio del tedoforo sarà accolto sullo sfondo del mare e dei palazzi storici che caratterizzano Oneglia e Porto Maurizio.

Successivamente la Fiamma arriverà a Sanremo, città dei fiori e della musica, che festeggerà l’evento con una city celebration animata da spettacoli e iniziative aperte alla cittadinanza.

Il percorso proseguirà nell’entroterra fino a Dolceacqua, il borgo dominato dal celebre ponte e dal castello dei Doria, prima di raggiungere l’ultima tappa ligure: Ventimiglia, porta d’Italia verso la Francia, dove la Fiamma saluterà la Riviera dei Fiori prima di dirigersi verso il Piemonte.

In ciascuna delle località saranno organizzati eventi, performance artistiche e momenti di festa culminanti nell’accensione del braciere, in un’occasione di forte partecipazione comunitaria.

Il passaggio della Fiamma, simbolo universale di pace, unità e amicizia tra i popoli, rappresenta un momento di grande valore per la provincia di Imperia, che entrerà così tra i protagonisti del lungo viaggio che avvicina il Paese all'inizio dei Giochi di Milano Cortina 2026.