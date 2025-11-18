 / Eventi

Eventi | 18 novembre 2025, 09:53

La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 illuminerà la provincia di Imperia sabato 10 gennaio 2026

Il passaggio avverrà a Imperia, Sanremo, Dolceacqua e Ventimiglia

La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 illuminerà la provincia di Imperia sabato 10 gennaio 2026

La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 illuminerà la provincia di Imperia sabato 10 gennaio 2026, portando con sé l’energia e i valori del Movimento Olimpico in quattro città simbolo del Ponente ligure: Imperia, Sanremo, Dolceacqua e Ventimiglia.

Dopo aver attraversato la costa e i borghi pittoreschi della Liguria di Levante e di Ponente, il Viaggio della Fiamma entrerà nel cuore del territorio imperiese con un percorso che valorizzerà storia, tradizioni e paesaggi unici.

La staffetta farà tappa al mattino a Savona, per poi raggiungere Imperia, dove il passaggio del tedoforo sarà accolto sullo sfondo del mare e dei palazzi storici che caratterizzano Oneglia e Porto Maurizio.

Successivamente la Fiamma arriverà a Sanremo, città dei fiori e della musica, che festeggerà l’evento con una city celebration animata da spettacoli e iniziative aperte alla cittadinanza.

Il percorso proseguirà nell’entroterra fino a Dolceacqua, il borgo dominato dal celebre ponte e dal castello dei Doria, prima di raggiungere l’ultima tappa ligure: Ventimiglia, porta d’Italia verso la Francia, dove la Fiamma saluterà la Riviera dei Fiori prima di dirigersi verso il Piemonte.

In ciascuna delle località saranno organizzati eventi, performance artistiche e momenti di festa culminanti nell’accensione del braciere, in un’occasione di forte partecipazione comunitaria.

Il passaggio della Fiamma, simbolo universale di pace, unità e amicizia tra i popoli, rappresenta un momento di grande valore per la provincia di Imperia, che entrerà così tra i protagonisti del lungo viaggio che avvicina il Paese all'inizio dei Giochi di Milano Cortina 2026.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium