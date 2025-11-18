Ventimiglia, riunito l’Alto Consiglio del Mali: attenzione sui migranti bloccati al confine (Foto)

Sabato scorso l’Alto Consiglio del Mali si è riunito a Ventimiglia presso la sede dell’Associazione Spes Auser Onlus. L’incontro è stato promosso dalla neonata associazione di 'Solidarietà Maliana Tombaminbe Liguria', con sede a Imperia. Il Consiglio, che si riunisce ogni sei mesi, ha scelto Ventimiglia come luogo simbolico e strategico, città ormai da anni punto critico di transito verso la Francia e il Nord Europa per molti cittadini maliani e non solo.

All’incontro hanno partecipato il Presidente dell’Alto Consiglio del Mali in Italia, Mahmoud Idrissa Boune, i rappresentanti regionali delle associazioni maliane presenti nel Paese, il direttore della Caritas di Ventimiglia, il presidente dell’Associazione Ivoriani di Imperia e diversi operatori del terzo settore attivi nell’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati.

Il convegno ha affrontato in particolare le difficoltà legate al passaggio della frontiera italo-francese, la drammatica condizione dei migranti spesso bloccati per mesi a Ventimiglia e le conseguenze psicologiche e sanitarie connesse a questa lunga permanenza forzata. Al centro del dibattito anche la necessità di rafforzare il lavoro in rete tra le associazioni per sostenere in modo più efficace i connazionali e il bilancio di quanto fatto negli ultimi mesi.

L’Alto Consiglio del Mali in Italia e l’associazione hanno infine espresso un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, sottolineando l’importanza di questo momento di confronto e condivisione.