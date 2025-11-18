Bordighera sempre più accessibile e inclusiva, lavori in città per l’abbattimento delle barriere architettoniche (Foto)

Bordighera sempre più accessibile e inclusiva. Sono, infatti, iniziati in città i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Cantieri sono previsti in diverse zone della cittadina. "Il cantiere per l’adeguamento dei marciapiedi e la realizzazione degli scivoli è terminato oggi all’angolo tra via Regina Margherita e via Romana" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - "Ora si sposterà all’incrocio tra via Regina Margherita e corso Europa con l’obiettivo di migliorare percorribilità e fruibilità del collegamento tra via Aurelia e via Romana".

"E’ il primo intervento del P.E.B.A., il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, approvato dalla Giunta per rendere Bordighera sempre più accessibile e inclusiva" - sottolinea il primo cittadino.