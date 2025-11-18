Bordighera: bilancio 2026-2028, investimenti per oltre 1,4 milioni senza aumenti di imposte

Importanti investimenti e nessun sostanziale aumento in termini di imposte e tariffe, con la conferma delle principali voci di entrata: questi i due indirizzi dell’Amministrazione Ingenito che emergono dal bilancio di previsione 2026/2027/2028 del Comune di Bordighera, come da delibera di Giunta approvata lo scorso 13 novembre.

Si rilevano in particolare investimenti in conto capitale per € 1.400.000, che verranno finanziati dagli oneri di urbanizzazione.

La somma di € 370.000 viene stanziata per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la manutenzione stradale straordinaria, mentre oltre € 350.000 vengono destinati alla cura del verde pubblico, confermando particolare attenzione per un elemento identitario della città.

Per la manutenzione degli stabili comunali sono impegnati € 170.000; altri € 120.000 saranno investiti per gli impianti sportivi, ambito a cui l’Amministrazione guarda da sempre con attenzione per la sua funzione formativa e valoriale.

Il documento prevede inoltre il potenziamento dell’illuminazione pubblica con uno stanziamento di € 100.000, lavori di pulizia delle cunette per € 40.000 e interventi urgenti su territorio e spiagge per € 90.000.

Infine, il percorso di potenziamento e sviluppo del porto turistico Bandiera Blu proseguirà ulteriormente con un investimento di € 100.000, che saranno impiegati per manutenzione straordinaria.