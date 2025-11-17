Sanremo, manifestazione animalista sotto la pioggia: confronto ridotto ma partecipato. Stamattina l’incontro con il sindaco (Foto)

La forte pioggia e l’allerta non hanno impedito la manifestazione animalista prevista ieri pomeriggio a Sanremo, anche se la partecipazione è stata inevitabilmente limitata. L’iniziativa, guidata dall’attivista Nesibe Caprile, si è comunque trasformata in un momento di confronto tra i presenti, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulle segnalazioni di maltrattamento in città.

“È stato più un parlare fra di noi, ovviamente, vista la poca affluenza. Però è stato comunque bello, perché a capitanare c’era Paolo De Sanctis, attivista nazionale che sta girando tutta l’Italia per interventi e manifestazioni”, spiega Caprile. Al suo fianco, come riferisce, erano presenti “Luciana Rondelli, consigliere comunale di Vallecrosia con delega al benessere animale, Stefano Modena, presidente ENPA e guardia zoofila, Cristina Arrigo del direttivo ENPA", oltre al consigliere comunale Vittorio Toesca e alcuni attivisti. La discussione si è concentrata sul caso Kessy e su altri episodi di presunto maltrattamento. “Abbiamo parlato di Kessy, di maltrattamenti e dell’importanza di sensibilizzare alla denuncia”, racconta Caprile, sottolineando la volontà di organizzare una nuova manifestazione non appena il meteo sarà più favorevole: “Ovviamente la rifaremo più avanti, quando il rischio di pioggia sarà più basso. Anche perché, se non avesse piovuto, sapevamo che sarebbero venuti in tanti”.

Il momento più importante, però, arriverà questa mattina. “Alle 10 abbiamo un appuntamento in Comune con il sindaco. Ringraziamo l’avvocato Ethel Moreno, che ci ha seguiti per ottenere l’incontro ed è stata d’aiuto per tutto, e ringraziamo pubblicamente Ester Moscato, assessore all’Ambiente di Sanremo, per aver contribuito all’appuntamento con il sindaco e per quello che sta facendo per noi. Elena Mollo è colei che ha messo in contatto l’avvocato con l’assessore all’Ambiente”. L’incontro nasce dunque dall’iniziativa diretta di Caprile e dalla collaborazione tra cittadini, avvocato e amministrazione. Al centro del confronto anche la richiesta di maggiore attenzione nei casi di detenzione di animali in condizioni critiche e la necessità di un dialogo più efficace con l’ASL veterinaria, tema sollevato più volte dagli attivisti.

Una mobilitazione che, nonostante il maltempo, non si ferma e che questa mattina troverà nelle istituzioni un primo momento di ascolto formale.