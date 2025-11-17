Sanremo crocevia di idee: con l'Accademia della Pigna debutta il 1° Simposio Nazionale di Studi Metapolitici

Sanremo si prepara ad accogliere un appuntamento culturale di rilievo nazionale: il primo convegno italiano dell’Istituto Internazionale di Metapolitica “Joseph de Maistre”. Grazie alla collaborazione con l’Accademia della Pigna e al sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sanremo, domenica 23 novembre 2025 si terrà infatti il 1° Simposio Nazionale di Studi Metapolitici, dedicato al tema “Sanremo crocevia tra politica e metapolitica”.

La cornice scelta è l’elegante Palazzo Roverizio, storica dimora settecentesca dei Conti di Roccasterone, luogo che ben si presta a ospitare un confronto di carattere interdisciplinare. L’incontro riunirà studiosi provenienti da ambiti diversi – filosofia, antropologia, storia, giurisprudenza, letteratura – con l’obiettivo di approfondire il nesso tra dimensione politica e dimensione metapolitica. I lavori si apriranno alle ore 10 con la prolusione inaugurale del professor Michel Orcel, illustre letterato francese e Rettore dell’Istituto, che introdurrà la giornata. Seguirà la prima sessione, dedicata ai temi generali e introduttivi.

Interverranno:

- Silvio Berardi, professore ordinario di Storia delle relazioni internazionali all’Università Niccolò Cusano;

- Corrado Savasta, docente di Storia antica e medievale all’Università Mediterranea di Reggio Calabria;

- Luca Tenneriello, del Dipartimento di Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma;

- Alessio Bellini, antropologo e vicepresidente dell’Accademia della Pigna.

Il dibattito verterà sulla metapolitica secondo Joseph de Maistre e sull’opera di René Guénon, sulla regalità presso gli antichi Liguri e sulla definizione di sovranità. La sessione sarà moderata dal professor Sergio Castellino, studioso di metafisica e membro dell’Istituto. La sessione pomeridiana, in programma dalle ore 16, si concentrerà invece sulle presenze imperiali a Sanremo tra XIX e XX secolo, un tema che mette in luce il ruolo della città come luogo privilegiato di soggiorno per figure di alto profilo internazionale.

Parteciperanno:

- Luca Fucini, avvocato e Console Onorario di Francia;

- Alberto Guglielmi Manzoni, della Fondazione L’uomo e il pellicano;

- Riccardo Mandelli, dell’Accademia della Pigna;

- la studiosa di area russa Marina Moretti;

- Faris La Cola, segretario generale dell’Istituto.

Si affronteranno temi quali la disputa storica tra Sanremo e la Repubblica di Genova sul titolo di “città imperiale” e le figure che, nell’arco di due secoli, scelsero la Riviera per soggiorni prolungati: dalla zarina Maria Aleksandrovna al Kaiser Federico III, dall’imperatrice Sissi allo scià di Persia fino all’ultimo Sultano dell’Impero Ottomano. A moderare sarà il dottor Vittorio Toesca Caldora di Castellazzo, consigliere comunale di Sanremo.

A conclusione della giornata sarà proiettato, in anteprima assoluta, il documentario “La Conferenza di Pace di Sanremo del 1920” del regista Roberto Pecchinino, dedicato a un momento cruciale della storia diplomatica internazionale che vide proprio Sanremo come protagonista. L’iniziativa è sostenuta anche da Palazzo Roverizio e dal sodalizio Alfieri di Castel Bajardo, che sarà presente con alcuni rappresentanti in uniforme. Entrambe le sessioni, mattutina (ore 10–13) e pomeridiana (ore 16–19), sono aperte gratuitamente al pubblico. Un appuntamento che si annuncia ricco di contenuti, capace di coniugare approfondimento accademico, storia locale e prospettive internazionali, confermando ancora una volta Sanremo come punto d’incontro tra cultura, tradizione e pensiero.