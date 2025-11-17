Palme e cedri al centro della conferenza dell'associazione culturale Italia-Israele Ventimiglia Sanremo International

Palme e cedri al centro dell'incontro, andato in scena ieri all'hotel Des Anglais a Sanremo, proposto dall’associazione culturale Italia-Israele Ventimiglia Sanremo International.

"Una conferenza di particolare interesse" - fanno sapere gli organizzatori - "I relatori Alessandro Carassale e Claudio Littardi hanno accompagnato il pubblico presente in sala in un viaggio che ha spaziato dalla Riviera Ligure fino ad arrivare alla Terra di Israele. Partendo dalla coltivazione fino ad arrivare alla vendita delle palme, il professor Carassale, con dovizia di particolari, ha spiegato come venivano commercializzate queste piante e quali fossero gli imprenditori che hanno dato un forte impulso a questa attività commerciale. Di grande interesse è stata l’analisi dell’andamento economico di questa attività riferendosi a un range temporale molto ampio".

"Claudio Littardi ha, invece, incantato il pubblico parlando dell’uso delle palme nell’ambito della ritualità cristiana ed ebraica" - dicono gli organizzatori - "Sono stati presentati i riti e le consuetudini usate dai sacerdoti cattolici e dai rabbini nella scelta della pianta per l’ ufficio religioso. Molto interessante è stata la spiegazione del metodo di lavorazione usato nelle due religioni. Soddisfatta la presidente, Maria Teresa Anfossi che, nel ringraziare i relatori per il modo in cui hanno coinvolto la sala, ha presentato i futuri eventi in calendario".