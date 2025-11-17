A Camporosso una mattinata dedicata al mare: le scuole inaugurano il pannello sulla Cymodocea nodosa

Giovedì prossimo alle 10, il progetto “I giardini incantati del mare” approda sulla spiaggia di Camporosso, nei pressi dell’Oasi del Nervia, per una speciale uscita didattica dedicata alla pulizia e all’osservazione dell’ambiente costiero. Protagonisti della giornata saranno gli studenti delle scuole di Camporosso e Ventimiglia, impegnati in un percorso di educazione ambientale iniziato lo scorso anno e ora giunto alla sua fase conclusiva.

Un’esplorazione per conoscere la biodiversità locale

L’iniziativa, dal titolo “I giardini incantati di Camporosso: alla scoperta della Cymodocea nodosa”, rappresenta non solo un momento di esplorazione sul campo dopo le lezioni tenute in classe, ma anche un’occasione per osservare da vicino la particolare flora e fauna che caratterizza la zona costiera compresa tra la foce del torrente Nervia e la spiaggia. Durante la mattinata verrà inoltre inaugurato ufficialmente il nuovo pannello informativo dedicato alla Cymodocea nodosa, realizzato grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione Natura Intemelia. Il pannello andrà ad arricchire il cosiddetto “muro del mare”, un percorso informativo che illustra l’importanza naturalistica dell’area.

Un risultato significativo per la divulgazione marina

«Per il progetto “I giardini incantati del mare” l’installazione del pannello è un risultato speciale – commenta la biologa marina Monica Previati – dopo un ciclo educativo che ha coinvolto tantissime classi della primaria di Camporosso e che si è esteso anche alle zone limitrofe. Dopo gli incontri con turisti e cittadini svolti proprio in prossimità della spiaggia, ora coroniamo questo percorso con un pannello che ci porta idealmente sott’acqua, alla scoperta della biologia della pianta marina che il progetto ha studiato e mappato, la Cymodocea nodosa. Speriamo che questa nuova tappa contribuisca alla divulgazione, attività essenziale per diffondere sempre più la cultura del rispetto del mare».

Il programma della mattinata

09:30 – 10:00: Ritrovo delle scuole all’Oasi del Nervia

10:00 – 10:15: Saluti istituzionali da parte del Comune e della Capitaneria di Porto

10:15 – 12:00: Presentazione del progetto, inaugurazione del pannello informativo e approfondimento sulla Cymodocea nodosa e sull’importanza naturalistica dell’Oasi del Nervia. A seguire, bio-passeggiata e pulizia della spiaggia.

Il progetto “I giardini incantati del mare”

Promosso da Ubica (Underwater bio-cartography), società di ricerca marina e monitoraggio ambientale, il progetto nasce in collaborazione con il Comune di Camporosso e grazie ai fondi dell’Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Partner scientifici sono l’Università Politecnica delle Marche – Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente e Reef Check Italia (RCI) onlus, associazione impegnata nella protezione e nel recupero delle scogliere del Mediterraneo. Accanto alle attività educative rivolte alle scuole, il progetto prevede la mappatura e la descrizione del prato di Cymodocea nodosa presente nello specchio acqueo antistante Camporosso, oltre a un insieme di iniziative volte a coinvolgere cittadini e turisti nella tutela dell’ambiente marino.

Con questa nuova giornata all’Oasi del Nervia, “I giardini incantati del mare” conferma il suo impegno nel diffondere consapevolezza e conoscenza sull’importanza degli ecosistemi costieri, avvicinando le nuove generazioni alla salvaguardia del mare.