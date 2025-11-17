Maltempo in provincia di Imperia: frane e disagi alla viabilità, senso unico alternato sulla via Aurelia a Cipressa

Il maltempo che nel fine settimana ha investito la Liguria ha causato disagi anche in provincia di Imperia, dove si registrano criticità soprattutto sul fronte della viabilità. Nel territorio imperiese, infatti, una frana ha interessato la strada statale Aurelia nel comune di Cipressa, rendendo necessario l’istituzione del senso unico alternato.

Il cedimento del terreno ha provocato il distacco di materiale che ha invaso la carreggiata, costringendo gli operatori alla messa in sicurezza dell’area e alla regolazione del traffico, fortemente rallentato. Non si segnalano abitazioni isolate, ma la circolazione risulta difficoltosa, con ripercussioni sulle normali attività dei residenti e sul collegamento tra i centri della Riviera dei Fiori.

La Protezione civile regionale continua a monitorare la situazione, mentre i tecnici sono al lavoro per valutare l’entità del danno e programmare gli interventi di ripristino necessari. La frana è una delle diverse conseguenze delle intense piogge che hanno interessato il Ponente ligure, con terreni ormai saturi e ancora soggetti a instabilità.

In attesa del ritorno del tempo stabile previsto per martedì, resta alta l’attenzione sulle condizioni dei versanti e sulle arterie stradali più esposte al rischio di smottamenti.