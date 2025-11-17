Dolceacqua, rimozione di un albero: verrà interrotta la distribuzione di energia

Verrà interrotta la distribuzione di energia elettrica in alcune zone di Dolceacqua, domani, martedì 18 novembre, dalle 16.30 alle 20.
Un intervento necessario per consentire la rimozione in sicurezza del pino caduto ieri durante l’allerta meteo.
E-distribuzione dovrà, perciò, interrompere l’energia, indicativamente, nelle località Tramontina, Caneo, intorno al ristorante Ariafina, San Cristoforo e Rosa, in tutto il paese di Rocchetta, in località Causurin, Ruscia, San Martino e Raggio. I tecnici posizioneranno degli avvisi nelle zone interessate.