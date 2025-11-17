 / Cronaca

Cronaca | 17 novembre 2025, 11:21

Cade in casa, mobilitazione di soccorsi a Ventimiglia (Foto)

Sul posto vigili del fuoco, Croce Verde Intemelia e forze dell'ordine

Cade in casa, mobilitazione di soccorsi a Ventimiglia (Foto)

Mobilitazione di soccorsi in mattinata, in via Roma, a Ventimiglia per una donna caduta in casa.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Verde Intemelia e le forze dell'ordine.

Sembrerebbe che la signora, caduta all'interno della sua abitazione, non fosse in grado di aprire la porta ai soccorritori e così è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per farli entrare. Le forze dell'ordine hanno invece veicolato il traffico durante l'intervento. La ferita è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium