Cade in casa, mobilitazione di soccorsi a Ventimiglia (Foto)

Mobilitazione di soccorsi in mattinata, in via Roma, a Ventimiglia per una donna caduta in casa.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Verde Intemelia e le forze dell'ordine.

Sembrerebbe che la signora, caduta all'interno della sua abitazione, non fosse in grado di aprire la porta ai soccorritori e così è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per farli entrare. Le forze dell'ordine hanno invece veicolato il traffico durante l'intervento. La ferita è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera.