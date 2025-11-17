 / Attualità

Attualità | 17 novembre 2025, 11:45

Ventimiglia: i Cadetti della Gendarmeria francese in visita ai Carabinieri

Un gruppo di 22 giovani del Servizio Nazionale Universale ha incontrato l’Arma per conoscere da vicino organizzazione, attività e cooperazione transfrontaliera, rafforzando il legame tra Italia e Francia

Ventimiglia: i Cadetti della Gendarmeria francese in visita ai Carabinieri

Sabato scorso la Compagnia dei Carabinieri di Ventimiglia ha accolto un gruppo di 22 Cadetti della Gendarmeria delle Alpi Marittime, accompagnati da alcuni Ufficiali e Gendarmi.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto e di formazione, inserito nel percorso educativo dei giovani volontari del Servizio Nazionale Universale francese, che si impegnano tra i 14 e i 16 anni in attività civiche e di cittadinanza.

Il Comandante e il personale dell’Arma hanno illustrato ai Cadetti l’organizzazione interna, i percorsi di formazione, i mezzi a disposizione e le principali attività svolte sul territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alle pattuglie miste, un modello operativo che vede Carabinieri e Gendarmi lavorare insieme sia in territorio italiano che francese, a testimonianza della stretta collaborazione tra le due forze di polizia.

La visita è stata anche un’occasione per mettere a confronto metodi e strutture, evidenziando le numerose affinità operative e istituzionali che accomunano Carabinieri e Gendarmeria. I giovani hanno potuto approfondire il funzionamento dell’Arma, comprendendo meglio il ruolo che essa svolge nella sicurezza e nella prevenzione, e al tempo stesso hanno percepito il valore della cooperazione internazionale come strumento indispensabile per affrontare le sfide comuni.

L’incontro ha rafforzato il vincolo storico e operativo che unisce la Gendarmeria francese all’Arma dei Carabinieri, confermando l’importanza di iniziative che avvicinano le nuove generazioni ai temi della legalità e della sicurezza, e che contribuiscono a costruire una cittadinanza consapevole e responsabile.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium