 / Attualità

Attualità | 17 novembre 2025, 10:35

Sanremo: iniziati questa mattina i lavori di asfaltatura definitiva in corso Trento Trieste

Le modifiche della circolazione stradale sono in vigore già da questa mattina e termineranno alle ore 19 del 28 novembre

Sanremo: iniziati questa mattina i lavori di asfaltatura definitiva in corso Trento Trieste

Il Settore Viabilità comunica che sono iniziati questa mattina i lavori di asfaltatura definitiva in corso Trento Trieste, necessari a seguito degli interventi di Rivieracqua sulla conduttura fognaria.

Dunque le disposizioni relative alle modifiche della circolazione stradale sono in vigore già da questa mattina e termineranno alle ore 19 del 28 novembre 2025.

Si ricorda che sull’intera carreggiata di corso Trento Trieste sono stati disposti:

  • divieto di transito per tutte le categorie di veicoli,
    esclusi i mezzi di pronto intervento, soccorso e quelli in dotazione ad Amaie Energia
  • divieto di sosta e fermata con rimozione forzata
  • doppio senso di circolazione riservato ai possessori di parcheggi auto privati

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium