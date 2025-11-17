Sanremo: iniziati questa mattina i lavori di asfaltatura definitiva in corso Trento Trieste

Il Settore Viabilità comunica che sono iniziati questa mattina i lavori di asfaltatura definitiva in corso Trento Trieste, necessari a seguito degli interventi di Rivieracqua sulla conduttura fognaria.
Dunque le disposizioni relative alle modifiche della circolazione stradale sono in vigore già da questa mattina e termineranno alle ore 19 del 28 novembre 2025.
Si ricorda che sull’intera carreggiata di corso Trento Trieste sono stati disposti:
- divieto di transito per tutte le categorie di veicoli,
esclusi i mezzi di pronto intervento, soccorso e quelli in dotazione ad Amaie Energia
- divieto di sosta e fermata con rimozione forzata
- doppio senso di circolazione riservato ai possessori di parcheggi auto privati