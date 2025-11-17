Pompeiana proroga le convenzioni per il progetto ambientale 'Rihab', ripristino dell’habitat mediterraneo e tutela della biodiversità

Il Consiglio Comunale di Pompeiana ha approvato all’unanimità la proroga delle convenzioni stipulate nell’ambito del progetto “Azioni di ripristino ambientale – Miglioramento dell’habitat (prioritario) di prateria arida mediterranea con fioriture di orchidee”, parte del programma “SIMBIOSI – Insieme alla Natura per il Futuro del Pianeta”, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Il progetto, noto con l’acronimo RIHAB Pompeiana, mira al ripristino ecologico e alla valorizzazione della biodiversità nel sito Natura 2000 IT1315922, attraverso interventi di rinaturalizzazione e miglioramento degli ecosistemi mediterranei.

Il Comune di Pompeiana è capofila di un partenariato che comprende: C.R.E.A. – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, Istituto Comprensivo Pastonchi (che ha sostituito l’ex Istituto di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare) ed associazione Praugrande. La collaborazione tra enti pubblici, mondo scientifico e realtà associative locali rappresenta un modello virtuoso di gestione condivisa del patrimonio naturale e di educazione ambientale sul territorio. L’iniziativa, avviata nel 2022, è finanziata con un contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo pari a 100.000 euro, a fronte di un cofinanziamento comunale di 35.714 euro. Gli interventi previsti includono azioni di rinaturalizzazione di un invaso artificiale, miglioramento dell’habitat per la fauna mediterranea, e conservazione delle specie vegetali autoctone – in particolare delle praterie aride mediterranee con fioriture di orchidee.

A seguito di alcune difficoltà amministrative iniziali e dei conseguenti ritardi nell’avvio operativo, i partner hanno chiesto una proroga per completare pienamente le attività progettuali. Le nuove scadenze sono state fissate al: 31 maggio 2026 per il CREA ed al 30 marzo 2026 per l’Istituto Comprensivo Pastonchi e per l’Associazione Praugrande. La proroga non comporta alcun aumento di spesa per il Comune e consentirà di concludere tutte le azioni previste entro la chiusura ufficiale del progetto SIMBIOSI, fissata per il 30 giugno 2026. Il sindaco Vincenzo Lanteri, che ha presieduto la seduta del Consiglio, ha sottolineato l’importanza di “portare a termine un progetto che unisce ricerca scientifica, educazione ambientale e tutela del territorio. Pompeiana conferma così la propria vocazione alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente”. Il progetto 'RIHAB Pompeiana' si inserisce pienamente negli obiettivi europei e nazionali legati alla transizione ecologica, al PNRR e alla Strategia per la Biodiversità 2030, dimostrando come anche i piccoli comuni possano contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente e al recupero degli ecosistemi locali.