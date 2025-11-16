Sanremo: “Illuminazione carente e degrado nel cuore della città”, interpellanza di Fratelli d'Italia per diverse vie del centro

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, hanno presentato un’interpellanza per richiamare l’attenzione dell’Amministrazione comunale sulle condizioni di scarsa illuminazione, sicurezza e decoro urbano che interessano una delle zone centrali di Sanremo: l’area compresa tra Via Capitan Pesante, Via Manzoni, Via XX Settembre e i Giardini delle Medaglie d’Oro. Le vie interessate si trovano nel pieno centro cittadino, in un’area storicamente considerata cuore pulsante della città. Tuttavia, secondo i consiglieri di FdI, negli ultimi anni il quartiere avrebbe conosciuto un crescente impoverimento commerciale e una perdita di decoro. La chiusura di diverse attività, in particolare in Via Manzoni, avrebbe accentuato un senso generale di abbandono.

Tra le principali criticità segnalate figura la scarsa illuminazione pubblica, soprattutto nelle ore serali e notturne. In alcuni tratti di Via Capitan Pesante, sostengono i firmatari, la visibilità sarebbe garantita quasi esclusivamente dalle luci di un esercizio pubblico: quando il bar è chiuso, l’intera strada rimarrebbe praticamente al buio. Una condizione che alimenterebbe la percezione di insicurezza tra residenti e frequentatori, come testimoniano le numerose lamentele ricevute dai consiglieri. Le zone meno illuminate, come le rientranze di Via Manzoni, sarebbero inoltre più esposte a episodi di bivacco, consumo di alcolici e microcriminalità.

Particolare preoccupazione viene espressa per i Giardini delle Medaglie d’Oro, un tempo frequentati da famiglie e bambini grazie anche alla vicinanza della scuola di Via Asquasciati. Oggi l’area, secondo quanto riportato, verserebbe in stato di degrado ed è divenuta punto di ritrovo per bivacchi e consumo di alcolici. A tutto ciò si aggiungerebbero episodi di spaccio e microcriminalità che coinvolgerebbero anche le vie limitrofe, contribuendo a peggiorare ulteriormente la percezione di abbandono. Nell’interpellanza si evidenzia inoltre come le telecamere presenti nella zona risultino insufficienti per numero e posizione, e come la loro efficacia deterrente sia dubbia. Da qui la richiesta di un potenziamento del sistema di videosorveglianza.

I consiglieri Consiglio e Balestra chiedono al Sindaco e all’Assessore competente:

- se l’Amministrazione sia a conoscenza delle criticità evidenziate;

- se siano stati effettuati sopralluoghi e verifiche tecniche sull’illuminazione e sulle condizioni dei giardini;

- se siano previsti interventi urgenti per potenziare i punti luce più critici;

- se sia in programma un piano di riqualificazione dei Giardini delle Medaglie d’Oro;

- se si intenda attivare un percorso di ascolto con residenti e operatori della zona;

- se verrà rafforzato e riposizionato il sistema di videosorveglianza;

- quali misure concrete verranno adottate per contrastare i fenomeni di degrado e microcriminalità.

Per i consiglieri di Fratelli d’Italia: "Intervenire su illuminazione, sicurezza e riqualificazione è essenziale per restituire dignità a un’area centrale e strategica della città. Una percezione di abbandono in pieno centro urbano danneggia l’immagine complessiva di Sanremo e scoraggia la presenza e l’apertura di nuove attività commerciali".