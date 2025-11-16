Sanremo, il sindaco Mager al COC per l’allerta arancione: misure prorogate fino alle 21

Questa mattina il sindaco di Sanremo Alessandro Mager ha presenziato all'apertura del Centro Operativo Comunale (COC) per monitorare la situazione meteorologica legata all'allerta arancione. Presenti anche il comandante della Polizia locale Fulvio Asconio, il vicecomandante Erica Biondi Zoccai, la protezione civile, la polizia locale, i ranger e i volontari.

Nel frattempo l'Arpal ha prolungato l'allerta arancione fino alle ore 21 di questa sera (domenica 16 novembre). Di conseguenza, rimangono in vigore fino a quell'ora le disposizioni di chiusura degli impianti sportivi, dei cimiteri cittadini, dei parchi, dei giardini comunali e dei sottopassi. Rimane altresì in vigore il divieto di accesso al molo lungo di Porto Vecchio. Si ricorda che in caso di bisogno è possibile contattare il Pronto Intervento al numero 800 602 800.

Il sindaco ha emanato una nuova ordinanza sindacale con cui vengono prorogate e rafforzate le misure di protezione civile già attivate nelle scorse ore, in seguito all’allerta arancione per temporali e piogge diffuse diramata dal Servizio di Protezione Civile della Regione Liguria. La nuova ordinanza, firmata dal sindaco e valida fino alle 20:59 di oggi, estende quanto già previsto dal precedente provvedimento del 15 novembre. Il nuovo bollettino regionale, emesso alle 12:21, segnala infatti un peggioramento delle condizioni meteo con fenomeni temporaleschi intensi, persistenti e localmente autorigeneranti, accompagnati da fulmini, grandinate e possibili raffiche di vento.

Le misure in vigore fino alle 20:59 includono:

- Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC)

- Attivazione delle squadre comunali di Protezione Civile

- Chiusura di parchi, giardini e cimiteri cittadini

- Chiusura degli impianti sportivi comunali

- Chiusura dei sottopassi e divieto di accesso al Molo Lungo del Porto Vecchio

Inoltre, per agevolare la mobilità e ridurre i disagi ai cittadini durante la fase di maltempo, è stata disposta anche la sospensione della rimozione dei veicoli prevista per il lavaggio strade.

L’amministrazione comunale evidenzia che, secondo le attuali conoscenze meteorologiche, gli eventi alluvionali non possono essere previsti con precisione in termini di orario, intensità e localizzazione. I temporali attesi possono essere particolarmente intensi, prolungati e generare criticità idrogeologiche elevate, soprattutto nei bacini piccoli e medi. Per questo motivo si raccomanda alla popolazione la massima prudenza e si invita a limitare al minimo gli spostamenti.