Molini di Triora sotto monitoraggio costante: nessuna criticità al momento, ma il fronte delle 17 preoccupa

A Molini di Triora la situazione resta sotto osservazione continua in attesa del possibile peggioramento previsto per il tardo pomeriggio. Il fronte atteso intorno alle 17, indicato dalle proiezioni meteo come il passaggio più intenso della giornata, suscita più di una preoccupazione nonostante al momento non si registrino criticità né segnalazioni particolari.

Sul territorio sono presenti i volontari della Protezione Civile dell’Unione dei Comuni della Valle Argentina, impegnati nel monitoraggio di rii, strade e punti sensibili. A loro si è affiancato anche il vicesindaco di Molini di Triora, Danilo Marvaldi, che sta seguendo direttamente l’evoluzione del quadro meteo.

Le precipitazioni della mattinata non hanno creato problemi significativi, ma la fase più delicata deve ancora arrivare. Per questo l’attenzione resta alta e i controlli vengono effettuati in modo costante, pronti a intervenire in caso di necessità.

Nelle prossime ore saranno fondamentali la prudenza nei collegamenti stradali e l’osservanza delle indicazioni ufficiali, con l’allerta arancione confermata fino alle 21.