Maltempo, blackout a Dolceacqua: tecnici al lavoro per ripristinare la luce

Disagi nel Borgo dei Doria a causa del maltempo, che si sta abbattendo sul Ponente. Ieri, infatti, un grosso eucaliptus ha abbattuto la linea di media tensione in zona Carabezzu, Rochin e San Gregorio. I tecnici di E-distribuzione sono tempestivamente intervenuti installando dei gruppi elettrogeni per poter ridare la luce alle zone limitrofe. Tutte le utenze elettriche sono state rialimentate ieri sera, intorno alle 19.40, ma oggi, purtroppo, si sono verificate ulteriori interruzioni.

I tecnici stanno, così, cercando di risolvere tramite un altro gruppo elettrogeno. L'orario stimato è intorno alle due-tre ore.