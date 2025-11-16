 / Cronaca

Cronaca | 16 novembre 2025, 16:21

Maltempo, blackout a Dolceacqua: tecnici al lavoro per ripristinare la luce

L'orario stimato è intorno alle due-tre ore

Maltempo, blackout a Dolceacqua: tecnici al lavoro per ripristinare la luce

Nuovo blackout a Dolceacqua. Tecnici di E-distribuzione sono al lavoro per ripristinare la luce in località Barbaira.

Disagi nel Borgo dei Doria a causa del maltempo, che si sta abbattendo sul Ponente. Ieri, infatti, un grosso eucaliptus ha abbattuto la linea di media tensione in zona Carabezzu, Rochin e San Gregorio. I tecnici di E-distribuzione sono tempestivamente intervenuti installando dei gruppi elettrogeni per poter ridare la luce alle zone limitrofe. Tutte le utenze elettriche sono state rialimentate ieri sera, intorno alle 19.40, ma oggi, purtroppo, si sono verificate ulteriori interruzioni.

I tecnici stanno, così, cercando di risolvere tramite un altro gruppo elettrogeno. L'orario stimato è intorno alle due-tre ore.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium